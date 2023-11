Le nombre d’enfants ayant besoin d’aide alimentaire dans les écoles est croissant, au point où le Club des petits déjeuners a besoin d’un coup de pouce pour répondre à la demande.

Lia Lévesque La Presse Canadienne

De 2019 à 2023, le nombre d’enfants rejoints par l’organisme est passé de 40 000 à 79 000. Et la liste d’attente s’allonge, fait valoir en entrevue Marie-Claude Bienvenue, vice-présidente aux relations gouvernementales et municipales au Club des petits déjeuners.

Des besoins jadis ponctuels sont devenus récurrents ; des familles ont peine à joindre les deux bouts et des enfants doivent ainsi se rendre à l’école le ventre vide le matin, rapporte Mme Bienvenue.

En nombre, c’est la région de Montréal qui est la plus touchée, avec 68 600 enfants. Même les banlieues sont touchées. Mais en proportion, c’est la région du Bas Saint-Laurent qui est la plus touchée, où le « manque à gagner » atteint 73 % et où 3700 enfants n’ont toujours pas accès à un programme de petit déjeuner.

Pour répondre à la demande et libérer la liste d’attente, le Club des petits déjeuners réclame 73,5 millions sur cinq ans au gouvernement du Québec.

« On n’est pas capable en ce moment de répondre aux nouvelles demandes qui nous sont faites », a déploré Mme Bienvenue.