Plus de 100 membres influents de la communauté de l’Estrie sont montés sur la scène du théâtre Centennial de l’Université Bishop’s, mardi matin, pour manifester leur appui à cette université anglophone, dont la survie est menacée par la hausse des frais de scolarité décrétée par le gouvernement Legault à l’endroit des étudiants des autres provinces.

C’est devant une salle comble et des applaudissements à tout casser que l’ancien maire de Sherbrooke, Jean Perrault, a lancé : « Nous sommes ici pour vous, Bishop’s. »

Des étudiants, des membres du personnel et des citoyens de la région avaient répondu en grand nombre à cet appel à la mobilisation en faveur de Bishop’s. Plus de 650 personnes se trouvaient dans la salle et sur scène, et 220 autres écoutaient l’évènement en rediffusion dans le bar.

Bishop’s recrute près du tiers de sa clientèle étudiante dans les autres provinces. Le gouvernement a annoncé le 13 octobre qu’il va doubler les droits de scolarité imposés à ces étudiants, à compter de septembre prochain. La facture va passer de près de 9000 $ à 17 000 $.

« Ceci fera du Québec la province la plus coûteuse, et de loin, pour poursuivre des études de 1er cycle, a dénoncé M. Perrault. Ces mesures menacent l’existence même de l’Université Bishop’s, puisque les étudiants et les étudiantes des autres provinces ne pourront plus se permettre de venir y étudier. »

Le maire suppléant de Sherbrooke, Raïs Kibonge, le préfet de la MRC de Memphrémagog, Jacques Demers, le recteur de l’Université de Sherbrooke, Pierre Cossette, le président de la Chambre de commerce et d’industrie de Sherbrooke, Sébastien Lussier, le principal de l’Université Bishop’s, Sébastien Lebel-Grenier, et la présidente de l’association étudiante, Sophia Stacey, ont tour à tour pris le micro pour témoigner de leur inquiétude au sujet de l’avenir de Bishop’s, dans le contexte de la hausse des frais de scolarité.

PHOTO PATRICK SANFAÇON, LA PRESSE Plus de 900 personnes ont assisté à l’évènement.

« Vous êtes bienvenus »

Le recteur Pierre Cossette a fait savoir que son université collaborait beaucoup avec Bishop’s. « C’est mal connu parce qu’on a souvent l’impression que les universités sont en compétition les unes avec les autres, mais on collabore à plusieurs niveaux », a-t-il indiqué sous les applaudissements et les cris de la foule.

Lundi, le comité de direction de l’Université de Sherbrooke a adopté à l’unanimité une motion pour soutenir l’Université Bishop’s.

« J’ai un message pour vous, étudiants de Bishop’s, vous êtes bienvenus dans les Cantons de l’Est, vous êtes bienvenus au Québec », a conclu M. Cossette, en anglais. « Nous apprécions beaucoup votre présence parmi nous, et nous espérons qu’elle se poursuivra pendant très longtemps. »

Le président de la Chambre de commerce et d’industrie de Sherbrooke a rappelé, de son côté, l’impact économique important de Bishop’s dans la région.

« Les 800 étudiants des autres provinces se logent, se nourrissent, dépensent et font quelques partys par année, donc contribuent à l’économie de la région, a-t-il déclaré. Ces mêmes étudiants ne sont pas un risque pour les milieux linguistiques. Dans les faits, l’arrondissement de Lennoxville, dans la ville de Sherbrooke, voit une lente érosion des communautés anglophones. »

Dans une lettre ouverte, 187 signataires de l’Estrie demandent au gouvernement que Bishop’s soit exemptée de la hausse des droits de scolarité pour les étudiants des autres provinces.

Dans les derniers jours, l’ancien premier ministre Jean Charest, le chef de l’opposition officielle, Marc Tanguay, et la députée de Compton-Stanstead et ministre fédérale du Revenu, Marie-Claude Bibeau, ont aussi dénoncé la hausse des droits de scolarité à Bishop’s. Lundi, des centaines d’étudiants ont marché jusqu’au bureau de premier ministre François Legault, à Montréal, pour s’opposer à la décision de son gouvernement de doubler les frais de scolarité des étudiants hors Québec.