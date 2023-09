Étude de l'Université Laval

La réussite au primaire prédite avant l’entrée à l’école

Et si on pouvait prédire la réussite à l’école primaire des enfants en leur faisant passer quelques tests simples quand ils sont petits ? Une étude de l’Université Laval montre qu’une bonne connaissance des chiffres et des lettres au préscolaire est un bon prédicteur pour la réussite jusqu’en 6e année.