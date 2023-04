Personnel de services de garde

Face à la pénurie, les exigences diminuent

Les exigences sont en baisse pour travailler dans certains services de garde scolaire : non seulement il n’est plus nécessaire d’avoir été formé pour l’emploi, mais il n’est même plus requis d’avoir un minimum d’expérience avec les enfants. Un diplôme de 5e secondaire suffit.