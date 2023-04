Difficulté à retenir du personnel, exode des adolescents vers le secondaire privé, élèves qui déménagent souvent : dans le cadre de la rédaction de son Plan d’engagement vers la réussite, le centre de services scolaire de Montréal (CSSDM) pose plusieurs constats inquiétants.

L’attrait du privé

Quand vient le temps de choisir une école secondaire, les parents de Montréal ont l’embarras du choix, si bien que plus de 30 % des élèves du primaire poursuivent leurs études secondaires au privé. Une donnée que le centre de services inscrit au nombre de ses « vulnérabilités » dans un document envoyé récemment aux parents qui présente « les enjeux et le contexte influençant la réussite éducative » dans ses écoles. S’il y a 30 écoles primaires privées pour 126 écoles publiques sur le territoire du CSSDM, les choses sont bien différentes au secondaire. Ce sont alors 27 écoles secondaires privées et 29 écoles publiques qui tentent d’attirer les élèves.

La rétention « difficile » du personnel

Le quart des 16 000 employés du CSSDM (26 %) n’habite pas à Montréal, lit-on dans le document, qui précise également que comme partout ailleurs, on vit une pénurie de personnel. Toutefois, on lit que s’il y a un « sentiment d’appartenance fort envers l’école », celui envers le CSSDM est « faible ». La rétention du personnel est « difficile », indique-t-on. Le document tiré de consultations menées l’automne dernier note également que le « service à la clientèle [est] à rehausser » au CSSDM et que le centre de services a une « réputation négative héritée du passé ».

Niveaux socioéconomiques très diversifiés

Chez les élèves montréalais, les changements d’école et déménagements sont fréquents, notamment en raison de l’« accès difficile au logement causé par l’embourgeoisement rapide dans certains quartiers et la pénurie de logements abordables », lit-on aussi. De même, les réalités socioéconomiques sont « parfois bien différentes d’une école à l’autre, à l’occasion au sein d’un même quartier », poursuit-on. Quant aux indices de défavorisation, utilisés notamment pour déterminer le nombre d’élèves dans chaque classe, ils « ne représentent pas nécessairement la réalité sociale du terrain ». Depuis 2016, le nombre d’écoles jugées défavorisées a diminué à Montréal.

La moitié des élèves sont allophones

On fait souvent état de la réalité particulière des écoles de Montréal, et pour cause : les élèves qui fréquentent le plus gros centre de services scolaire de la province sont de toutes les origines. Le document du CSSDM note que près de la moitié de ses élèves (47 %) ont comme langue maternelle une autre langue que le français. À la maison, 30 % d’entre eux ne parlent pas le français avec leurs parents. En conséquence, lit-on, il y a un « défi pour les parents allophones de s’impliquer activement dans la vie scolaire de leur enfant dû à la barrière de la langue ».

Les classes d’accueil

Depuis la rentrée scolaire 2022, le centre de services scolaire de Montréal a dû ouvrir pas moins de 118 groupes pour les élèves en classes d’accueil et en francisation. Au total, ce sont plus de 2150 élèves qui se sont ajoutés à ceux qui étaient déjà inscrits. Face à cette « grande affluence d’élèves issus de l’immigration », il y a un « danger d’atteindre la capacité d’accueil des établissements », lit-on.

Des écoles vétustes

Le premier ministre François Legault a récemment remis en question le portrait de vétusté des écoles, affirmant qu’il a « des doutes » sur la manière dont on décide de l’état des bâtiments. Au centre de services scolaire de Montréal, on indique que la moyenne d’âge des bâtiments est de 71 ans et on place leur vétusté au nombre des « particularités » du CSS. Le document relève que le parc immobilier est patrimonial et qu’il y a à Montréal « peu de terrains disponibles pour construire de nouvelles écoles et annexes ». Dans plusieurs écoles, lit-on également, les locaux sont « utilisés à pleine capacité ».

Qu’est-ce que le Plan d’engagement vers la réussite ? C’est dans le cadre de la rédaction de son Plan d’engagement vers la réussite 2023-2027 que le CSSDM a publié ce document, envoyé à tous les parents la semaine dernière. En vertu de la loi, tous les centres de services scolaires de la province doivent produire un tel plan. Le CSSDM doit adopter le sien en juin prochain.