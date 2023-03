(Québec) Le premier ministre François Legault met en doute que 61 % des écoles et des autres infrastructures du réseau scolaire soient en mauvais ou très mauvais état. Il soupçonne les centres de services scolaires de gonfler les besoins afin d’obtenir plus d’argent.

Déposé avec le budget Girard mardi, le Plan québécois des infrastructures révèle que la vétusté des écoles augmente malgré la hausse des investissements pour les rénover. En un an, on est passé de 59 % à 61 % du parc d’infrastructures scolaires ayant un « indice d’état » de D (38 %) ou E (23 %), donc étant en mauvais ou très mauvais état. Le ministère de l’Éducation rate la cible qu’il s’était fixé dans son plan stratégique 2019-2023 de ramener ce pourcentage à 50 %.

Lors d’un point de presse mercredi, François Legault a remis en question ce portait, le processus d’évaluation de l’état des écoles. « J’ai des doutes », a-t-il lancé.

Il a demandé au ministre des Infrastructures, Jonatan Julien, « d’évaluer exactement ce que ça veut dire, les fameuses cotes pour les écoles ». « Est-ce que c’est une classe qui est vétuste ou toute l’école ? », a-t-il lancé.

« Actuellement, la façon que ça fonctionne, c’est chaque centre de services qui évalue ses écoles. Donc, évidemment, il y a comme un incitatif pour dire : j’ai besoin d’argent pour mes écoles ».

Il a ajouté : « J’ai demandé à Jonatan Julien de voir comment on peut évaluer la vétusté des écoles. J’entends toutes sortes de choses sur comment c’est fait. Il y a encore des améliorations à faire. J’ai des doutes. »

Selon le Plan québécois des infrastructures, la vétusté des écoles « s’explique principalement par un sous-investissement dans les années 1990 et au début des années 2000 ». « De plus, comme la plupart des écoles ont été construites entre 1950 et 1970, celles-ci ont atteint ou atteindront bientôt leur fin de vie utile ». Elles nécessiteront donc des « réfections majeures » ou devront être « reconstruites ».

Une école obtient un D comme « indice d’état » lorsque le coût estimé des travaux pour la maintenir en bon état représente 15 % de la valeur du bâtiment ; c’est E lorsqu’il représente 30 %, a expliqué le Conseil du trésor lors du huis clos budgétaire.

Le ministère de l’Éducation a changé la grille d’évaluation des bâtiments scolaires en 2018 pour avoir un nouveau « processus uniformisé », afin d’obtenir un portrait plus juste de l’état des écoles, disait-on à l’époque. Pendant des années, les commissions scolaires ont négligé les inspections, n’ont pas présenté un portrait juste de l’état de leurs immeubles et ont sous-estimé la valeur des travaux, estimait alors le gouvernement Couillard. Dans l’opposition, la Coalition avenir Québec pilonnait les libéraux sur les constats découlant de ce nouveau processus, c’est-à-dire la vétusté grandissante des écoles.

En 2021, le ministre de l’Éducation de l’époque, Jean-François Roberge, reconnaissait que l’état des écoles continue de se dégrader sous la gouverne caquiste malgré les investissements. « Honnêtement, c’est un petit peu gênant en ce moment, ce que je vous donne comme résultats et le déficit de maintien d’actifs », admettait-il, ajoutant qu’il était difficile de rénover plus vite compte tenu de la surchauffe dans le marché de la construction.

Le déficit de maintien des actifs du parc immobilier scolaire – la facture estimée des travaux pour le remettre en état – est en constante augmentation depuis des années. Il se chiffre maintenant à 7,7 milliards de dollars (c’était 3,3 milliards il y a cinq ans). Les investissements supplémentaires ne parviennent pas à combler le retard. Québec entend investir 14 milliards en 10 ans pour rénover des écoles ou en reconstruire. 7 milliards s’ajoutent pour agrandir ou ajouter des bâtiments.