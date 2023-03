Un enseignant d’un collège privé aurait fait six victimes

Un enseignant au secondaire d’un collège privé de Montréal aurait commis des crimes de nature sexuelle à l’égard de six jeunes. Alexandre Gagné est notamment accusé d’avoir exploité sexuellement et agressé sexuellement une adolescente sur une période de trois ans.

L’homme de 48 ans est enseignant en économie au Collège Stanislas, un établissement scolaire qui reproduit le système français. Selon le mandat d’arrêt signé par un juge lundi, Alexandre Gagné fait face à pas moins de 15 chefs d’accusation. Il doit comparaître cet après-midi au palais de justice de Montréal.

Selon nos informations, les victimes seraient des élèves de l’école.

La liste des chefs d’accusation est longue : exploitation sexuelle, agression sexuelle, leurre informatique, actions indécentes, avoir rendu accessible à un enfant du matériel sexuellement explicite, extorsion et distribution de cannabis. Les faits allégués se sont produits entre le 1er novembre 2019 et le 31 décembre 2022 à l’égard de six victimes.

Une adolescente aurait été agressée sexuellement et exploitée sexuellement par l’enseignant, en plus d’être forcée de lui envoyer des photos d’elle. Les cinq autres victimes mineures auraient reçu du matériel sexuellement explicite de la part de l’accusé ou auraient été leurrées par celui-ci.

Alexandre Gagné est également accusé d’avoir distribué du cannabis à deux mineurs, dont une victime de 16 ans.

Alexandre Gagné n’a aucun antécédent judiciaire, selon une recherche au plumitif.

Le Collège n’avait pas réagi en début d’après-midi mardi.

Ce n’est pas la première fois qu’un enseignant du Collège Stanislas fait face à la justice pour des crimes de nature sexuelle. En 2019, l’enseignant en éducation physique Denis Tiffou avait été condamné à 10 mois de prison pour possession de pornographie juvénile. Il détenait chez lui 28 000 images et 2800 vidéos de pornographie juvénile.