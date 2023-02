La campagne de vaccination contre la COVID-19 visera désormais les personnes immunodéprimées et celles qui n’ont jamais été infectées par la COVID-19, plutôt que la population générale.

« Ce qu’on observe, c’est que les personnes qui ont une immunité hybride, c’est-à-dire qui ont bénéficié de l’immunité induite par la vaccination et qui ont eu une infection, ont une très bonne protection contre l’expression grave de la maladie, que ce soit les hospitalisations ou, pire encore, les décès », a déclaré le directeur national de santé publique, le Dr Luc Boileau, en conférence de presse jeudi après-midi.

Jusqu’à présent, le Comité sur l’immunisation du Québec (CIQ) recommandait la dose de rappel chez les personnes les plus à risque d’hospitalisation qui ont déjà été infectées par la COVID-19, soit les personnes âgées, les personnes résidant en CHSLD ou en RPA, les adultes en régions éloignées et isolées, les femmes enceintes et les travailleurs de la santé.

Désormais, seules les personnes immunosupprimées ou n’ayant jamais été infectées par la COVID-19 sont invitées à aller chercher une dose de rappel, six mois après la précédente. Ces groupes correspondent à environ 1,5 million de Québécois, a indiqué le Dr Boileau.

« Je pense que ceux qui doivent aller chercher leur dose de vaccination, ce sont principalement les personnes âgées qui n’ont pas encore attrapé la COVID-19. Il y en a encore une bonne proportion aujourd’hui », a soutenu la présidente du Comité sur l’immunisation du Québec (CIQ), la Dre Caroline Quach-Thanh.

PHOTO ALAIN ROBERGE, LA PRESSE La pédiatre et microbiologiste-infectiologue au CHU Sainte-Justine, Dre Caroline Quach-Thanh

La dose de rappel restera tout de même admissible à l’ensemble des Québécois. « On ne refusera personne », a déclaré le directeur national de santé publique, le Dr Luc Boileau.

À l’heure actuelle, les trois quarts des Québécois de 60 ans et moins ont contracté la COVID-19, la majorité des infections ayant eu lieu dans la dernière année. À ce jour, 88 % des Québécois ont reçu au moins une dose de vaccin, 84 % deux, 55 % trois et 30 % quatre.

Triple épidémie en baisse

La grippe, le virus respiratoire syncytial (VRS) et la COVID-19 continuent d’afficher une tendance à la baisse.

On a eu une période des Fêtes qui s’est avérée relativement bénéfique, dans la mesure où nous croyons que plusieurs personnes ont observé des changements de comportements, et ça nous a aidés. Le Dr Luc Boileau

Le VRS, qui a surtout causé des problèmes chez les enfants, est en forte baisse. « Tant mieux pour les urgences pédiatriques, car elles étaient débordées il y a quelques semaines encore », dit le Dr Boileau. Du côté de l’influenza, « on est à moins de 1,5 % de positivité, ce qui est très faible », a-t-il ajouté. La vaccination antigrippale continue d’être offerte gratuitement à toutes les personnes de 6 mois et plus.

Pour la COVID-19, tous les indices sont « à la baisse », a affirmé le Dr Boileau. Mercredi, le Québec dénombrait 1439 personnes hospitalisées s’étant révélées positives à la COVID-19, dont 25 aux soins intensifs. Les données montrent toutefois une légère augmentation chez les plus jeunes, soit les adolescents et les jeunes adultes. « On peut donc s’attendre à ce qu’il soit possible que ça remonte », a prévenu le Dr Boileau.