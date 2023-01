L’effet de la COVID-19 sur le réseau de la santé s’alourdit au lendemain des Fêtes. Quant aux autres virus respiratoires, la vague de grippe continue à s’essouffler, mais le virus respiratoire syncytial (VRS) semble connaître un nouveau regain.

Samedi, le Québec dénombrait 2180 personnes hospitalisées s’étant avérées positives à la COVID-19, en hausse de 5 % sur une semaine. Du nombre, 739 patients ont été hospitalisés directement en raison de leur infection à la COVID-19. Les autres ont été admis pour une autre raison.

Dans les deux cas, la courbe d’hospitalisation atteint un nouveau sommet depuis septembre. Et le nombre de personnes hospitalisées devrait continuer à augmenter au cours des prochains jours, le nombre d’admissions surpassant les sorties. On recense en moyenne 15 patients de plus chaque jour.

« On récolte ce qu’on sème, dit le Dr Donald Vinh, infectiologue et microbiologiste au Centre universitaire de santé McGill. Quand on retire les mesures sanitaires, juste avant une période de grandes rencontres avec familles et amis, on ne doit pas être surpris de voir une augmentation des cas viraux et respiratoires. »

Le nombre de décès liés à la COVID-19 demeure également élevé. Lundi, le Québec en a rapporté quatre nouveaux, portant la moyenne quotidienne à sept. Le bilan de la province depuis le début de la pandémie s’établit ainsi à 17 750 décès.

VRS en légère hausse ; la grippe baisse

Par ailleurs, les plus récentes statistiques dévoilées par l’Institut national de santé publique du Québec (INSPQ) montrent que le virus de la grippe a continué de reculer au cours de la période des Fêtes alors que le virus respiratoire syncytial est en légère hausse.

Au cours de la semaine se terminant le 7 janvier, le taux de tests positifs à l’influenza A (grippe) a atteint 6,91 % par rapport à un taux de 12,07 % la semaine précédente. On est loin du sommet de 26,76 % dans la semaine se terminant le 3 décembre 2022.

Durant cette même semaine, ce sont les régions Nord-du-Québec, Saguenay–Lac-Saint-Jean et Chaudière-Appalaches qui ont enregistré les plus hauts taux de positivité à l’influenza, soit respectivement 20,34 %, 17,22 % et 14,80 %.

Dans le cas de la COVID-19, le taux de positivité des tests a été de 11,3 % dans la semaine se terminant le 7 janvier. Si cela est moins que la semaine précédente (13,2 %), il reste que le nombre de tests positifs n’a cessé d’augmenter de semaine en semaine depuis la période se terminant le 12 novembre. Le résultat du 7 janvier est le premier (léger) recul en huit semaines.

Le nombre de cas de VRS a augmenté dans les trois dernières semaines. La proportion de tests positifs était de 5,13 % dans la semaine se terminant 24 décembre pour ensuite atteindre 6,39 % le 31 décembre et 6,45 % le 7 janvier.

L’effet des Fêtes

Tous les effets du temps des Fêtes n’ont peut-être pas encore été mesurés, note le Dr Vinh. « On doit garder en tête que les gens ont eu moins envie d’aller faire la ligne pour se faire tester au cours de cette période, dit-il. Avec le retour des gens à l’école et au travail, on risque de voir une hausse des cas qui se sont stabilisés ou sont en diminution. »

Le Dr Vinh indique que dans l’hémisphère Sud, la grippe s’est étendue sur quelques mois et que ça pourrait être la même chose ici.

Je ne pense pas qu’on verra la fin de la grippe au mois de janvier. Mais l’impact de la grippe sur le système de santé sera minimisé parce que le nombre de cas diminue. Le Dr Donald Vinh, infectiologue et microbiologiste au Centre universitaire de santé McGill

De son côté, l’expert en virologie Benoit Barbeau, professeur à l’Université du Québec à Montréal, rappelle qu’en hiver et avec les fêtes de fin d’année, les gens ont plus tendance à rester à l’intérieur, ce qui est propice à la contagion.

« Les jeunes, au cours des derniers jours, des dernières semaines, se sont beaucoup réunis. Il y a des partys de bureau, de famille. On est alors plus à l’intérieur. Et dans un tel contexte, ces virus-là, notamment l’influenza et la COVID-19, ont des avantages de transmission. On peut donc observer des hausses plus tardives. »

La prudence est donc de mise avant de célébrer la fin de la saison des virus.