Les autorités québécoises ont signalé vendredi 14 nouveaux décès liés à la COVID-19 pour une troisième journée d’affilée.

La Presse Canadienne

Dans leur bilan affiché vendredi, elles mentionnent que quatre des 14 décès sont survenus dans les 24 dernières heures. Sept sont survenus il y a entre deux et sept jours et les trois derniers sont survenus il y a plus de sept jours.

Depuis le début de la pandémie, le nombre de Québécois ayant perdu la vie des suites de la COVID-19 s’élève dorénavant à 17 728.

Le ministère de la Santé rapporte aussi 890 nouveaux cas, mais il rappelle que « le nombre de cas répertorié n’est pas représentatif de la situation puisque l’accès aux centres de dépistage est restreint aux clientèles prioritaires ».

Il a indiqué que le nombre des hospitalisations s’élevait à 2153, soit 18 de plus que le bilan précédent. Parmi ces patients, 747 ont été admis directement à cause de la COVID-19. On compte 58 patients aux soins intensifs, un de plus que la veille.

Le réseau était privé de 2967 professionnels de la santé à cause du virus, une hausse de 97 par rapport à la veille.

Au cours de la journée de jeudi, 76 tests rapides ont été déclarés aux autorités, dont 63 positifs.

Le ministère a aussi mentionné que 8466 doses de vaccin ont été administrées pour un total de 22 millions dans la province.