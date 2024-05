Rapport de l’OSSNR Des « lacunes inacceptables » en matière d’ingérence au Canada

(Ottawa) Le Service canadien du renseignement de sécurité (SCRS) et Sécurité publique Canada ne disposaient pas d’un système permettant de suivre qui recevait et lisait des renseignements précis sur l’ingérence étrangère, créant ainsi des « lacunes inacceptables en matière de responsabilité », a constaté l’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement (OSSNR).