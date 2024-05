La Presse à Paris Une serre verticale urbaine pour cultiver le goût de l’alimentation

(Paris) C’est un îlot de verdure en plein quartier populaire, avec une mission sociale et surtout éducative. À Romainville, en périphérie de Paris, une nouvelle « cité maraîchère » produit fruits et légumes dans une serre verticale, en offrant la chance aux jeunes et aux résidants de s’initier à l’agriculture urbaine. D’abord redouté par les élus locaux, le modèle mis en place montre aujourd’hui des résultats inspirants.