Une « énorme bulle de chaleur » s’installera sur le Québec cette semaine, alors que l’humidité très présente fera en sorte que l’indice humidex dépassera 40 en après-midi de mardi à jeudi et que les nuits offriront peu de répit.

Mathieu Paquette La Presse Canadienne

« C’est une masse d’air chaud, une masse tropicale, qui est en provenance du Midwest américain et qui vient envahir tous les secteurs de l’est du continent », explique le météorologue chez Environnement Canada Jean-Philippe Bégin.

Ainsi, une bonne partie du Québec sera touchée par cette vague de chaleur, tout comme le seront l’est de l’Ontario, le Nouveau-Brunswick, la Nouvelle-Écosse et le nord-est des États-Unis. Certains secteurs verront les températures augmenter dès lundi, tandis que d’autres seront davantage affectés à compter de mardi.

Consultez les prévisions d’Environnement Canada

Des avertissements de chaleur sont d’ailleurs déjà entrés en vigueur lundi matin pour les régions de Montréal, la Capitale-Nationale, l’Outaouais, l’Abitibi, les Laurentides, Lanaudière, la Montérégie, l’Estrie et le Centre-du-Québec.

Dans les secteurs concernés, on prévient que l’indice humidex dépassera 40 en après-midi de mardi à jeudi, alors que les températures maximales oscilleront entre 30 et 35 degrés Celsius. Les nuits demeureront chaudes, puisque les minimums se situeront autour de 20 degrés.

Selon Jean-Philippe Bégin, même si une canicule n’a rien d’inhabituel à ce moment-ci de l’année, c’est l’humidité qui sera à surveiller cette semaine.

« Quand c’est plus humide, les nuits sont plus chaudes. Puis quand les nuits sont chaudes, ça ne donne pas de répit », mentionne-t-il.

« Quand c’est très humide, la température ne descend pas beaucoup la nuit, puis ça reste très collant, lourd, le jour. Donc c’est là où les effets sur la santé sont cumulatifs. Après deux ou trois jours, ça commence à être de plus en plus difficile, surtout pour les populations les plus vulnérables. »

M. Bégin fait d’ailleurs remarquer qu’une vague de chaleur s’est aussi abattue sur le Québec à la même période en 2020. Celle-ci avait été plus longue, mais moins marquée par une forte humidité.

Cette fois, la chaleur atteindra son paroxysme en milieu de semaine. Le retour du temps un peu plus frais se fera à partir de vendredi, c’est donc dire que la chaleur pourrait se faire sentir pendant deux jours à certains endroits, mais persister pendant plus de quatre jours et demi ailleurs.

« C’est à prendre au sérieux », souligne M. Bégin.

Quelques conseils

En période de forte chaleur, Environnement Canada et ses partenaires de la santé publique recommandent de boire de six à huit verres d’eau par jour, sans attendre d’avoir soif, et d’éviter les boissons alcoolisées ou la caféine.

Dans la mesure du possible, il est recommandé de passer au moins deux heures par jour dans un endroit climatisé ou frais, ou encore de prendre une douche ou un bain frais.

« C’est super important, parce que les effets sur la santé sont cumulatifs. De donner une chance à son corps de reprendre le dessus, même deux heures par jour, ça fait toute une différence, selon les études sur la santé », affirme M. Bégin.

Il peut aussi être bénéfique de réduire ses activités physiques à l’extérieur, ou de les déplacer vers le début ou la fin de la journée, à des moments où la température est moins élevée à l’extérieur.

Environnement Canada rappelle aussi l’importance de ne jamais laisser un enfant ou un bébé seul dans une voiture ou une pièce mal aérée, de prendre des nouvelles des personnes qui habitent seules et de ne pas négliger l’impact de la chaleur sur les animaux de compagnie.