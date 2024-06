La Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ) lance une nouvelle campagne publicitaire choc à l’approche des vacances estivales. Elle mise cette fois sur « les zombies » au volant, en référence aux dizaines de décès survenant chaque année en raison de la fatigue affectant la conduite.

« Ne conduisez pas à moitié mort. Arrêtez-vous avant que la fatigue ne vous arrête. » C’est le message central de la nouvelle campagne de la SAAQ, qui met en scène des personnages de zombies s’installant derrière le volant d’une voiture.

En plus d’une capsule vidéo d’une trentaine de secondes, des messages audio seront diffusés sur les ondes du 17 juin au 14 juillet prochains.

IMAGE TIRÉE DU SITE DE LA SAAQ

Plusieurs contenus éducatifs sont également prévus, dont une fiche interactive sur les signes précurseurs de la fatigue au volant, qui se traduit le plus souvent par un temps de réaction beaucoup plus lent.

Comme chaque année, le but avoué de l’exercice est de choquer l’auditoire. Bon an mal an, la fatigue est l’une des principales causes d’accidents au Québec, avec en moyenne 87 décès et quelque 7111 blessés. Le plus souvent, les accidents surviennent en milieu d’après-midi ou la nuit.

Le phénomène est ainsi ultimement responsable de près du quart des accidents mortels. « Il ne faut pas sous-estimer les effets qu’elle peut avoir sur la conduite. Aux premiers signes de fatigue, on doit s’arrêter pour se reposer », a fait valoir lundi le PDG de la SAAQ, Éric Ducharme.

Selon son groupe, les conducteurs les plus à risque de s’endormir au volant sont ceux de véhicules lourds, les usagers de moins de 30 ans ou de 55 ans et plus, ainsi que les travailleurs à « horaires irréguliers » ou de nuit. Les personnes souffrant d’un trouble du sommeil non diagnostiqué sont également du lot.

Une étude menée au tournant des années 2000 par l’Université de New South Wales, à Sydney en Australie, avait révélé que de conduire avec entre 17 et 19 heures d’éveil consécutives équivaut à un taux d’alcool dans le sang de 50 mg/100 ml (0,05). Après 24 heures d’éveil, ce chiffre reviendrait théoriquement à 100 mg/100 ml, l’équivalent de 0,10, surpassant la limite légale à ce chapitre au Québec.

« Tout le monde risque de ressentir de la fatigue au volant. C’est pourquoi il faut planifier ses trajets pour prendre des pauses et limiter les risques. Les villages-relais ainsi que les haltes routières, notamment, vous permettent de vous arrêter dans un endroit sécuritaire », a de son côté rappelé la ministre des Transports, Geneviève Guilbault, dans une déclaration.

À l’Association du camionnage du Québec, le PDG Marc Cadieux salue l’effort de sensibilisation de la SAAQ. « On est tout à fait d’accord qu’il faut en faire plus. On a toujours dit qu’il fallait des campagnes choc pour le partage de la route », dit-il, en rappelant toutefois que des normes canadiennes imposent depuis l’an dernier un maximum de 14 heures de conduite par jour pour les camionneurs.