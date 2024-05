Dépotoir illégal de Kanesatake Ottawa met fin à l’impasse

(Ottawa) Ottawa met fin à l’impasse dans le dossier du dépotoir illégal de Kanesatake et se range du côté des chefs dissidents. L’évaluation des contaminants sur le site doit débuter dès que possible et ce sera le Conseil tribal W8banaki qui s’en chargera, écrit la ministre Patty Hajdu dans une lettre dont La Presse a obtenu copie. Le dossier traîne depuis des années en raison d’un conflit interne au sein du Conseil de bande.