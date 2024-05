Les citoyens ont parlé : la « pire route » de la province en 2024 est la 329 à Saint-Adolphe-d’Howard, dans les Laurentides, qui se retrouve très haut dans le palmarès pour une deuxième année consécutive. Chez CAA-Québec, on reconnaît toutefois que cet exercice non scientifique, de plus en plus critiqué, est appelé à changer.

Pour une neuvième année, l’organisme a fait paraître jeudi son « top 10 des pires routes de la province ». Il s’agit essentiellement d’un sondage se déroulant en ligne, sur une période de trois semaines, où les usagers de la route sont invités à identifier les axes routiers qui sont à leurs yeux les plus dangereux.

Cette année, quelque 4465 Québécois ont fait valoir leur opinion. Et c’est la route 329 de Saint-Adolphe-d’Howard, qui relève du ministère des Transports, qui a remporté la palme. L’an dernier, elle avait terminé deuxième. La prolifération des nids-de-poule est évidente sur cette route régionale depuis quelques années. Des travaux d’entretien y ont d’ailleurs lieu en continu.

Au deuxième rang du palmarès 2024, on retrouve le chemin du Contour-du-Lac-à-Beauce, à La Tuque, en Mauricie, suivi du chemin Pink à Gatineau, en Outaouais. Suivent le chemin Notch à Chelsea, le boulevard Albiny-Paquette à Mont-Laurier, le chemin des Mille-Isles dans la municipalité du même nom, le chemin Val-des-Lacs à Sainte-Sophie, le chemin Édouard-Roy à Sherbrooke, le chemin Klock à Gatineau et, enfin, la route 321 à L’Ascension.

Bref, ce sont les Laurentides qui, avec cinq mentions sur dix, remportent la palme de la région la plus affectée par les routes en mauvais état. L’Outaouais a de son côté trois mentions, alors que la Mauricie et l’Estrie en ont une.

Comme l’an dernier, la région de Montréal est exclue du top 10, mais plusieurs artères ont tout de même été mentionnées comme étant en mauvais état. On parle de la rue Notre-Dame, de l’avenue Christophe-Colomb, de la rue Sherbrooke, des boulevards de l’Acadie et Rosemont ou encore de la rue Jean-Talon.

À Québec, les boulevards Jean-Talon, de l’Ormière et Pierre-Bertrand, ainsi que la rue Soumande et l’avenue Bourg-Royal, ont aussi été évoqués par les internautes.

Des changements en vue ?

Le mois dernier, le collaborateur à La Presse et ex-maire de Gatineau, Maxime Pedneaud-Jobin, s’opposait fermement dans nos pages à ce « top 10 des pires routes » qui, selon lui, est « loufoque » d’un point de vue méthodologique. L’exercice envoie un message « toxique » et encourage « la promotion d’une vision préhistorique de ce que devrait être la priorité de tous les usagers de la route », avait-il affirmé.

CAA-Québec avait répliqué n’avoir jamais présenté le tout comme une analyse scientifique. Son directeur des affaires publiques, Nicolas Ryan, avait toutefois rappelé que plus de 75 000 votes ont déjà été comptabilisés en huit ans, ce qui a « permis d’offrir à de nombreuses personnes mobilisées de meilleures infrastructures routières ».

Joint à ce sujet, un porte-parole de l’organisation, David Mercille, a quant à lui reconnu jeudi que la campagne « a pris un peu d’âge en neuf ans », au fil de l’évolution des mentalités en sécurité routière.

« On en discute actuellement à l’interne, à savoir si on change un peu l’angle de la campagne, et comment on peut l’améliorer pour la rendre plus à jour. Le but, c’est juste de donner une voix aux citoyens, mais on reste très ouverts à la critique », a-t-il expliqué.

« Ultimement, on donne une voix aux citoyens pour remettre les questions d’infrastructures routières à l’ordre du jour. C’est tout. Et on reconnaît que ça reste une infime partie du réseau routier qui aura été améliorée avec ça », a conclu M. Marcille.