(Québec) En poste depuis seulement deux ans, le patron de la Société d’habitation du Québec (SHQ), Claude Foster, a annoncé son départ au gouvernement Legault, départ qui sera effectif dès la nomination de son successeur, a appris La Presse.

Il met fin à son mandat de cinq ans de façon précipitée. Le conseil des ministres a procédé à sa nomination comme PDG de la SHQ le 12 janvier 2022. M. Foster est entré en fonction un mois plus tard, le 7 février plus précisément.

Claude Foster était jusqu’alors directeur général de l’Office municipal d’habitation de Québec, depuis 2007. Cet ingénieur était auparavant directeur de la firme Génécor Experts-Conseils (2004-2007).

Il a avisé le gouvernement de son départ en janvier. Il en a fait l’annonce aux employés de la SHQ mercredi, à la suite d’un texte publié par La Presse sur sa décision.

« Je m’en vais à la retraite, je vais avoir 61 ans », a affirmé Claude Foster en entrevue. « Quand on parle d’un contrat de cinq ans, ce n’est pas immuable, ça. C’est la base de ce qu’on offre aux Emplois supérieurs (responsable des postes de dirigeants d’organisme, NDLR). Si on avait été dans la schnoutte, je ne serais pas parti. Je ne suis pas quelqu’un qui laisse des organisations en mauvaise situation. »

Il a « donné énormément » à la SHQ et se dit « fier d’où on est rendu ». « Est-ce que je continue pour voir la suite ? Je pourrais faire ça. Mais moi, je suis un gars qui, une fois que je suis certain qu’on a fait ce qu’on avait à faire, ça ne me donne rien de rester en place et de me mettre à ralentir ».

Selon lui, « tout est sur les rails » à la SHQ, « les équipes ont transformé un paquet de choses » et l’organisme « est plus proactif que ce qu’(il) était auparavant ».

La SHQ relève de la ministre responsable de l’Habitation, France-Élaine Duranceau. Claude Foster accompagnait d’ailleurs la ministre mardi pour une annonce en matière de logement.

À Québec, deux sources ont affirmé que le gouvernement était satisfait du travail de M. Foster et que son départ ne s’explique pas par une mésentente. C’est une décision personnelle, a-t-on soutenu.

« La ministre, je l’apprécie grandement. Il n’y a aucune mésentente », a insisté de son côté Claude Foster. « Cette femme-là a amené une vision qui nous a forcés à travailler différemment. Et grâce à son ardeur au travail… Et ça, écoutez, je ne suis pas un gars qui a peur de travailler… Quand tu reçois des messages continus, mais tout le temps en bonifiant ce qu’on est en train de faire, ça, c’est France-Élaine Duranceau. Je trouve ça tellement triste (comment) on la dépeint » dans les médias.

La SHQ est notamment responsable de la construction de logements. Elle pilote le Programme d’habitation abordable du Québec (PHAQ), qui a remplacé AccèsLogis en 2022.

Dans sa plus récente mise à jour, la SHQ montre que le PHAQ n’a toujours pas livré de logements : 324 d’entre eux sont en phase de réalisation et 1283 sont en phase de développement. Ce qui frappe également, c’est la hausse soudaine du prix de construction de ces projets. Cette augmentation est de plus de 30 %. Le coût moyen par logement dépasse maintenant les 450 000 $, comme l’a signalé La Presse mercredi.

« Quand je regarde les résultats, je suis très très fier de ce qui a été accompli par rapport à ce qui va s’en venir. Je vois les résultats présentement, et je peux vous dire que je suis très content des annonces qui vont se faire prochainement », a soutenu Claude Foster.

Comme il reste en poste jusqu’à la nomination de son successeur, il accompagnera la ministre Duranceau lors de l’étude des crédits budgétaires de l’Habitation en commission parlementaire jeudi. Il a mentionné que des résultats positifs seront dévoilés aux députés à cette occasion.