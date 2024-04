(Montréal) Des cours d’eau reviennent tranquillement à leur état normal après leur gonflement en raison des pluies de ces derniers jours. Les prochains jours devraient apporter un peu de répit, où peu de précipitations sont attendues dans la province.

En fin de journée dimanche, le système de surveillance de la crue des eaux du gouvernement du Québec n’identifiait aucune inondation majeure, trois inondations moyennes et huit inondations mineures dans la province.

Les inondations moyennes se trouvaient au Lac Maskinongé à Saint-Gabriel, à la rivière L’Assomption à Joliette et à la rivière Ouareau à Joliette.

Dimanche matin, la Sécurité publique du Québec rapportait que la rivière du nord à Saint-Jérôme, dans les Laurentides, était passée de l’état d’inondation majeure à celui de moyenne. En fin de journée dimanche, elle était désormais considérée comme une inondation mineure. La rivière a aussi causé une inondation mineure plus au nord à Sainte-Agathe-des-Monts.

Six autres inondations mineures restaient signalées en fin de journée : la rivière du Diable, à Mont-Tremblant, la rivière Noire, près de Sainte-Émélie-de-l’Énergie, la Rivière-du-Loup, à Saint-Joseph-de-Kamouraska et la rivière des Trois Pistoles, à Notre-Dame-des-Neiges, la rivière Kinojevis, à Rouyn-Noranda et la rivière Saint-Charles à Québec.

Une quinzaine d’endroits étaient placés sous la surveillance des autorités.

Des températures près des normales

Les températures attendues dans le Grand Montréal au cours des prochains jours devraient se situer près des normales saisonnières, entre 10 et 13 degrés, dit le météorologue Félix Biron, d’Environnement Canada.

Peu de précipitations sont prévues. « De petites averses sont attendues lundi, mais pas de grosses accumulations. Ça va être 5 millimètres ou moins, donc définitivement beaucoup moins que ce qu’on a eu au cours des derniers jours », dit M. Biron.

Un système dépressionnaire devrait arriver vers la fin de la semaine dans la province, mais on ne connaît pas encore les quantités de pluie attendues, indique le météorologue.

Avec La Presse Canadienne