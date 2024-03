(Montréal) Un petit incendie de forêt a été maîtrisé dimanche dans le parc national d’Oka, à l’ouest de Montréal, ce qui représente un début précoce de la saison des incendies de forêt.

La Presse Canadienne

Un porte-parole de la Société québécoise de prévention des incendies de forêt, connue sous le nom de SOPFEU, a indiqué que l’incendie qui s’est déclaré samedi dans le parc d’Oka était probablement causé par un mégot de cigarette jeté par terre.

Stéphane Caron a affirmé que l’incendie de 2,1 hectares avait été contenu par les services d’incendie locaux.

Les pompiers de la SOPFEU sont arrivés dimanche matin afin d’aider à maîtriser les zones restantes.

M. Caron a déclaré que la saison des incendies de forêt commence normalement à la mi-avril au Québec, mais qu’elle a débuté un peu plus tôt qu’à l’habitude cette année, en raison d’un hiver moins enneigé.

Il a expliqué que le sol forestier au printemps est couvert de feuilles et de branches mortes, qui peuvent s’embraser très rapidement, notamment par une étincelle de cigarette.

« Il faut rappeler que chaque année au Québec, 80 incendies de forêt sont causés par des mégots de cigarette jetés par terre », a-t-il ajouté.

Si la saison des incendies est plus longue, il est trop tôt pour savoir si elle sera plus grave qu’à l’habitude, a indiqué Stéphane Caron.

« La disparition précoce de la neige signifie que la saison commencera plus tôt et qu’il y aura davantage d’incendies au printemps, mais la saison dans son ensemble dépendra du fait qu’il pleuve ou non en avril, a-t-il mentionné. Il est trop tôt pour faire des prédictions. »

Le chef du Service de prévention des incendies d’Oka, Sylvain Johnson, a précisé que l’incendie s’était déclaré vers 19 h, samedi, près du sommet d’un secteur montagneux du parc appelé le Calvaire d’Oka.

Il a précisé en entrevue que les pompiers ont dû utiliser des véhicules tout-terrain pour atteindre le brasier, qui a été éteint vers 1 h du matin avec l’aide des pompiers des municipalités voisines de Pointe-Calumet et de Saint-Joseph-du-Lac.

Le Québec a connu une saison d’incendies de forêt record en 2023, au cours de laquelle 4,5 millions d’hectares de forêt ont brûlé.

Cette superficie, qui comprenait 1,1 million d’hectares de zones habitées, était supérieure à la somme des 20 dernières années combinées, a indiqué la SOPFEU l’automne dernier.

L’incendie dans le parc national d’Oka est le quatrième incendie de forêt cette saison, selon la SOPFEU.