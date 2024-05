(Québec) Le premier ministre François Legault demande aux policiers du SPVM de démanteler le campement propalestinien à l’Université McGill, alors que des organisations pro-israéliennes ont appelé à manifester sur les lieux jeudi.

Ce campement est « illégal » dans la mesure où il est installé sur les terrains du campus universitaire sans autorisation, a-t-il plaidé jeudi, au lendemain du rejet d’une demande injonction par la Cour supérieure visant à restreindre l’espace que peuvent occuper les manifestants.

« La loi doit être respectée. Moi, je m’attends à ce que les policiers défassent ces campements-là qui sont illégaux. Et c’est ce que McGill a demandé », a-t-il affirmé lors d’un point de presse à Québec, à la sortie de la période des questions à l’Assemblée nationale.

Il a répondu à l’affirmative lorsqu’on l’a questionné pour savoir s’il s’agit d’une « demande » qu’il fait au SPVM.

« Je vais laisser quand même les policiers décider comment et quand ils font ça. Mais les campements doivent être démantelés », a-t-il dit.

L’Université McGill a déjà demandé plus tôt cette semaine l’intervention du SPVM pour déloger les manifestants qui campent sur son terrain depuis samedi. Malgré la décision de la Cour supérieure au sujet d’une demande d’injonction présentée par deux étudiants, elle s’est dite « encouragée » par la conclusion de la juge selon laquelle les manifestants « occupent illégalement les lieux en y campant ». François Legault a lui aussi souligné ce passage du jugement lors de son point de presse.

« Nous sommes tous inquiets de ce qui arrive à Gaza. Je peux comprendre. Les gens peuvent exprimer leur position dans une manifestation. C’est permis et légal. Mais ils ne peuvent avoir un campement sur le site d’une université », a soutenu le premier ministre.

PHOTO PATRICK SANFAÇON, LA PRESSE

Pendant ce temps, un face-à-face se préparait sur le terrain. Des organisations pro-israéliennes ont appelé les manifestants à converger vers l’université.

« Rejoignez-nous demain, le 2 mai, pour exiger que l’Université McGill applique ses politiques et pour s’opposer à la haine des juifs sur le campus », annonçait une publication sur les réseaux sociaux.

Vers 11 h, il n’était plus possible d’accéder au campus à partir de la rue Sherbrooke. Les deux camps étaient séparés par une grille, en plus de dizaines de policiers à vélo et à cheval.

PHOTO PATRICK SANFAÇON, LA PRESSE

D’un côté, un écran géant installé par une organisation pro-israélienne diffusait en boucle un documentaire sur l’attaque du 7 octobre du Hamas. De nombreux drapeaux israéliens flottaient au-dessus de la foule, composée d’une centaine de manifestants.

« On ne va pas les laisser nous déranger. On ne va rien engager », a témoigné une manifestante propalestinienne, qui n’a pas souhaité être identifiée.

PHOTO PATRICK SANFAÇON, LA PRESSE

Répondant à un appel lancé sur les réseaux sociaux, des centaines de personnes ont afflué vers le campement en soutien aux étudiants. « Free Palestine ! », scandaient-ils au son des tambours.

« Je pense que les étudiants ont tout à fait le droit de protester », a plaidé Vanessa Barbiero, qui ne pouvait rester les bras croisés. Ça fait sept mois que je regarde des enfants mourir sur mon téléphone. »

Juif, Niall Clapham Ricardo condamne lui aussi la situation à Gaza, où la population vit désormais « sous des ruines ».

PHOTO PATRICK SANFAÇON, LA PRESSE

« Je ne comprends pas qu’il y ait encore des gens qui pensent que le génocide du peuple palestinien est lié à l’attaque [du 7 octobre] », a déploré le militant.

Mercredi, la direction de l’université a lancé un dernier appel à quitter le site. Loin de partir, les manifestants ont appelé le public à venir porter de la corde, des sacs de couchage et des palettes de bois.

« Le campement doit être démantelé rapidement, et ce n’est pas négociable », a prévenu le président et vice-chancelier, Deep Saini, dans un courriel adressé aux étudiants.

PHOTO PATRICK SANFAÇON, LA PRESSE

Il promettait la mise sur pied d’un « forum » de discussion avec les manifestants s’ils quittaient « immédiatement » le campement.

« Nous n’arrêterons pas tant que nos demandes n’auront pas été répondues », a plaidé Alia, un porte-voix dans les mains.

Selon l’étudiante, il s’agit toutefois d’une « tactique » employée par la direction pour déloger les manifestants. « Nous avons demandé une date précise [pour le forum] qui ne nous a pas été communiquée », a-t-elle soutenu.