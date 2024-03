Plus tôt cette semaine, jeudi et vendredi, les Montréalais avaient déjà été nombreux à se déplacer pour rendre hommage à Brian Mulroney à la basilique de Saint-Patrick.

Des politiciens, des dignitaires et des personnalités publiques convergent samedi de partout à travers le Canada pour rendre un dernier hommage à l’ancien premier ministre Brian Mulroney, à la basilique Notre-Dame, dans le Vieux-Montréal.

Des funérailles d’État doivent être tenues à 11 h, avec comme célébrant principal l’archevêque de Montréal, Mgr Christian Lépine, à la suite d’un cortège funèbre qui comprendra une escorte à cheval et des porteurs de la GRC, une garde d’honneur des Forces armées canadiennes et la Musique de l’Aviation royale canadienne.

Après la cérémonie, il y aura une salve de 19 coups de canon dans le Vieux-Port de Montréal. Des éloges funèbres devraient notamment être prononcés par la fille du défunt, Caroline Mulroney, ainsi que par le premier ministre Justin Trudeau et le président et chef de la direction de Québecor, Pierre Karl Péladeau.

L’ex-premier ministre du Québec, Jean Charest, la légende du hockey Wayne Gretzky et l’ancien secrétaire d’État américain, James Baker, prendront aussi la parole. Plusieurs autres invités de marque sont sur les lieux, dont la gouverneure générale Mary Simon et ses prédécesseurs David Johnston et Michaëlle Jean.

Bon nombre d’anciens premiers ministres provinciaux et fédéraux y sont également, comme Stephen Harper, Jean Chrétien, Lucien Bouchard, Pierre Marc Johnson, Philippe Couillard et Pauline Marois, pour ne nommer que ceux-là. Les chefs des partis sur la scène fédérale, Pierre Poilievre, Jagmeet Singh et Yves-François Blanchet, sont aussi sur les lieux.

La plupart des premiers ministres provinciaux – François Legault, Doug Ford, Scott Moe ou encore Danielle Smith – sont sur place, tout comme plusieurs ministres du gouvernement du Québec et du Canada d’ailleurs.

L’acteur canadien Ryan Reynolds figure parmi la liste des invités, avec des personnalités médiatiques telles Jean-François Lépine, Paul Arcand ou Chantal Hébert. On y retrouve également les anciens joueurs du Canadien de Montréal, Vincent Damphousse et Serge Savard.

Les fils de M. Mulroney ont indiqué qu’ils espèrent que les funérailles ne seront pas seulement une triste occasion, mais aussi une occasion de célébrer la vie de leur père avec une « fête » comprenant de la musique, des rires et des histoires drôles.

Des fermetures de rues

Notons que plusieurs fermetures de rues sont à prévoir dans les environs de la basilique. La circulation sera notamment interdite dans le quadrilatère compris entre les rues Saint-Antoine Ouest, Saint-Paul Ouest et Saint-Pierre ainsi que le boulevard Saint-Laurent de 7 h à 16 h.

Une portion du boulevard René-Lévesque, entre la côte du Beaver Hall et la rue Jeanne-Mance, ainsi qu’une partie de la rue De Bleury, entre le boulevard René-Lévesque Ouest et la rue Saint-Antoine Ouest, seront fermées de 9 h 30 à 11 h 30 pour le passage du cortège funèbre.

Plus tôt cette semaine, jeudi et vendredi, les Montréalais avaient déjà été nombreux à se déplacer pour rendre hommage à Brian Mulroney à la basilique de Saint-Patrick, où le cercueil du « p’tit gars de Baie-Comeau » était exposé en chapelle ardente.

« Quand il vous parlait, Brian Mulroney, ce n’était pas du superficiel, c’était du profond. Il était un homme exceptionnel qui ne s’est jamais pris pour un autre », avait notamment illustré Richard Daudelin, un retraité de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) qui a côtoyé M. Mulroney de près durant sa carrière, puisqu’il faisait partie de la Section de la protection des personnes de marque.

Brian Mulroney est décédé le 29 février à l’âge de 84 ans. Il a été premier ministre pendant neuf ans entre 1984 et 1993 et a dirigé le Parti progressiste-conservateur du Canada. M. Mulroney a laissé derrière lui un important héritage qui comprend l’Accord de libre-échange nord-américain, la lutte contre l’apartheid en Afrique du Sud, l’accord sur les pluies acides de 1991 et l’introduction de la taxe sur les produits et services.

Avec La Presse Canadienne