Plus de quiétude et 2 millions pour les résidants

Les voisins de la piste de course de Mont-Tremblant viennent de conclure une entente à l’amiable avec les anciens et nouveaux propriétaires du circuit pour obtenir un peu de quiétude et une compensation financière, ce qui met fin à un feuilleton judiciaire et à deux actions collectives.

Les anciens propriétaires du Circuit Mont-Tremblant devront verser 2 millions en indemnisation aux 310 habitants admissibles et à leurs avocats pour le bruit jugé excessif à proximité de la piste pendant des années. Un citoyen ayant vécu dans le secteur pendant 10 ans, par exemple, pourrait toucher environ 5000 $.

De plus, les propriétaires actuels s’engagent à ne pas tenir de course automobile pendant six fins de semaine par saison, dont trois entre le 22 juin et la fête du Travail, et à bannir les véhicules sans silencieux de leurs installations.

« L’objectif principal des recours, c’était de rendre ça plus vivable pour les gens qui habitent près du circuit, et c’est ce qu’on a obtenu », souligne l’avocat des résidants, Me Jean-Marc Lacourcière, en entrevue.

Changement de propriétaire

Pendant des années, la piste appartenait à Leo Stroll, maintenant disparu, qui était le père du milliardaire Lawrence Stroll, propriétaire de l’écurie de Formule 1 Aston Martin. Lawrence Stroll est aussi le père du pilote de Formule 1 Lance Stroll. L’entreprise a été vendue en 2022 à l’homme d’affaires montréalais Gad Bitton, propriétaire de Holand Automotive Group, qui exploite notamment des concessionnaires de voitures de luxe Ferrari, Rolls-Royce, Lamborghini, Maserati et BMW, au Québec et en Floride.

L’Association des résidents de Mont-Tremblant pour la qualité de vie avait intenté en 2012 une action collective contre Circuit Mont-Tremblant. Au cours des années précédentes, la municipalité avait tenté sans succès de faire diminuer le bruit émanant de la piste de course.

Un jugement de la Cour supérieure a donné raison aux habitants en 2020, ordonnant à l’entreprise de verser à chacun des indemnités variant entre 150 $ et 750 $ par année, selon la date d’établissement. Circuit Mont-Tremblant a contesté cette décision, mais a été débouté en Cour d’appel en mai 2022.

Juste avant, en avril 2022, l’association avait intenté une deuxième action collective, prétendant que les propriétaires du circuit s’étaient volontairement rendus insolvables pour éviter de payer leur dû, explique Me Lacourcière.

Mais les négociations entre les parties ont permis d’en arriver à une entente, à la fois avec les anciens propriétaires, qui verseront les 2 millions, et les nouveaux, qui réduiront les activités.

C’est un gros compromis de donner aux résidants 6 week-ends sur une saison qui n’en compte que 12, mais c’est un signe de mon engagement envers la population. Même moi, je n’irai pas essayer mes voitures pendant ces week-ends, j’irai à bicyclette. Gad Bitton, propriétaire du Circuit Mont-Tremblant

« C’était important pour moi de régler avec les résidants. Je voulais montrer qu’on était de bonne foi tout en maintenant le circuit en activité. De toute façon, dans cinq ou six ans, tout sera électrique », lance Gad Bitton.

Selon Me Lacourcière, les voisins du circuit ont remarqué une nette amélioration de la situation depuis la vente de l’entreprise.

L’entente doit encore être approuvée par le tribunal, lors d’une audience qui a été fixée au 16 avril.

Les honoraires des avocats de l’association représenteront 30 % des 2 millions versés, soit plus de 600 000 $. Quant aux habitants admissibles, qui ont vécu dans le secteur entre 2009 et 2019, ils pourront faire leur réclamation en ligne à la suite de l’approbation par un juge.