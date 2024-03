Il y a un an, l’incendie funeste du Vieux-Montréal

Le 16 mars 2023, un incendie d’une rare intensité éclatait dans un immeuble de la place D’Youville, dans le Vieux-Montréal, faisant sept morts et neuf blessés. Un an plus tard jour pour jour, deux enquêtes criminelles parallèles se poursuivent, mais personne n’a été arrêté.