Infiltrations d’eau, fils électriques qui pendent du plafond, humidité et moisissures, vestiaires et douches dysfonctionnels ; la coroner Géhane Kamel dresse un portrait pitoyable des locaux du Groupe tactique d’intervention (GTI) du Service de police de la Ville de Montréal et croit que des « interventions majeures » sont nécessaires pour donner aux policiers de cette section d’élite un environnement de travail digne.

« Je ne peux pas passer sous silence la vétusté des lieux qui logent l’équipe du GTI. Bien que cela ne soit pas l’objet de mon enquête, je ne peux pas fermer les yeux sur une situation déplorable », écrit la coroner dans son rapport rendu public jeudi matin sur l’équipée meurtrière d’Abdullah Shaikh, qui a tué trois personnes à Montréal et à Laval en août 2022 alors qu’il faisait l’objet d’un mandat de la Commission d’examen des troubles mentaux.

La coroner s’est rendue dans les locaux des membres du GTI durant son enquête, car ce sont eux qui ont abattu Shaikh dans un motel après qu’il ait ouvert le feu en leur direction.

Le soir précédant ces évènements du 4 août 2022, la même équipe du GTI a dû se déployer à deux reprises et « n’a pas pu bénéficier d’un repos adéquat dans des lieux de travail adaptés », a tenu à souligner la coroner.

Environnement inadéquat

« La population croit à tort que l’élite de nos services policiers sera équipée des meilleurs outils d’intervention, des formations à la fine pointe et d’un environnement adéquat. Le GTI du SPVM, je le rappelle, a fait au-delà de 640 interventions au cours de la dernière année et est appelé à travailler des quarts de travail interrompus », écrit-elle d’abord.

« Ma visite m’a permis de rencontrer une unité professionnelle qui s’impose un très haut standard de rigueur et de réussite. Les policiers du GTI sont visiblement très fiers de leur unité. Par ailleurs, leur environnement de travail ne reflète pas du tout ces valeurs », continue la coroner qui énumère ensuite une série de dommages qu’elle a constatés dans les locaux du GTI.

PHOTO TIRÉE DU RAPPORT DE LA CORONER Des infiltrations d’eau ont laissé leurs marques sur les plafonds des locaux.

PHOTO TIRÉE DU RAPPORT DE LA CORONER Des fils électriques pendent du plafond, déplore la coroner Kamel.

PHOTO TIRÉE DU RAPPORT DE LA CORONER Une vue de l’entrée des douches des locaux du Groupe tactique d’intervention du SPVM. 1 /3





« J’ai été à même de constater de nombreuses infiltrations d’eau qui ont causé d’importants dégâts et qui n’ont été que partiellement réparées. À plusieurs endroits, une partie de mur ou de plafond est manquante, des toiles de plastique ayant été installées sur certains trous pour les cacher. Des fils électriques sont apparents et pendent du plafond par endroit. Des ventilateurs et des filtres à air jonchent le sol et les plafonds pour tenter d’assurer une qualité de l’air minimalement convenable, qui ne soit pas empreinte d’humidité ou de moisissure. Les vestiaires et les douches sont particulièrement dysfonctionnels. Les observations faites ne concernent pas l’esthétisme, il s’agit d’un milieu de travail qui nécessite des interventions majeures » termine la coroner Kamel, ajoutant des photos qu’elle a présentées ainsi. « Des images valent mille mots ».

« Le Service de police de la Ville de Montréal accueille le rapport d’enquête publique de Me Géhane Kamel sur les décès de MM. André Lemieux, Mohamed Belhaj, Alex Lévis-Crevier et Abdulla Shaikh, déposé jeudi matin, et se donnera le temps d’en prendre connaissance. Nous ne pouvons pas le commenter pour le moment. Merci de votre compréhension à ce sujet », a répondu à La Presse une relationniste du SPVM.

Pour joindre Daniel Renaud, composez le 514 285-7000, poste 4918, écrivez à drenaud@lapresse.ca ou écrivez à l’adresse postale de La Presse.