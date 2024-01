Une enquête publique menée en 2022 a révélé une myriade de problèmes découlant de décisions politiques et commerciales visant à précipiter la mise en service du système malgré d’importants problèmes connus liés aux tests, en particulier dans le climat hivernal d’Ottawa.

(Ottawa) La nouvelle année n’a pas apporté de nouveau départ au malheureux système de train léger sur rail d’Ottawa, après que des débris de béton trouvés sur les voies du tunnel d’une station du train léger Hurontario (LRT) ont forcé un arrêt partiel du système.

La Presse Canadienne

Le service ferroviaire a été interrompu pendant plus de six heures dans quatre des 13 gares le long de la principale ligne est-ouest de la ville, tandis que les travailleurs des infrastructures municipales effectuaient une inspection de sécurité dans le tunnel de la gare Saint-Laurent.

Renée Amilcar, directrice générale des services de transport en commun d’Ottawa, a déclaré dans une note adressée au maire et aux conseillers municipaux mardi midi que le service ferroviaire ne fonctionnait pas pendant que l’inspection était effectuée.

Des autobus de remplacement ont été mis en circulation pour assurer la navette entre les gares concernées.

Peu après 17 h, Mme Amilcar a indiqué que le service avait été rétabli sur l’ensemble du système.

Carina Duclos, directrice générale par intérim du département des infrastructures et des services d’eau de la Ville, a affirmé mardi dans une note distincte adressée au maire et aux conseillers que l’inspection a révélé un délaminage, qui implique la séparation de la couche de pâte à la surface, créant une couche non liée avec la dalle principale en béton.

Elle a dit que le tunnel avait été construit au milieu des années 1980 et qu’il n’était pas rare de voir ce type de problème dans une structure plus ancienne.

Le système de LRT de la capitale, qui inclut notamment des infrastructures existantes, n’a même pas cinq ans et a été en proie à des problèmes répétés et à des interruptions constantes du service.

Des portes bloquées, des roues endommagées et un temps glacial qui a court-circuité les fils électriques ont affecté le service à plusieurs reprises, et de graves problèmes de sécurité liés à la construction des voies du train ont conduit à un arrêt d’un mois l’été dernier.

Une enquête publique menée en 2022 a révélé une myriade de problèmes découlant de décisions politiques et commerciales visant à précipiter la mise en service du système malgré d’importants problèmes connus liés aux tests, en particulier dans le climat hivernal d’Ottawa.

OC Transpo a précisé aux usagers via les réseaux sociaux mardi matin que cette fois, les stations avaient été fermées « par excès de prudence ».

Aucune autre information n’a été fournie sur la provenance des débris de béton ni sur la question de savoir si de graves problèmes ont été découverts.

La plupart des problèmes majeurs rencontrés jusqu’à présent avec le LRT sont liés aux voies ferrées et aux wagons.

Mais les tunnels et les gares ont également connu leur lot de problèmes, notamment une fuite dans les canalisations d’égouts au tout début du système, qui a rempli deux gares du centre-ville d’une odeur désagréable.

Et au printemps dernier, le tunnel sous le centre-ville a été brièvement fermé pour réparer l’eau qui s’écoulait à travers les murs.