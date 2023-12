Grève dans le secteur public Québec intensifie les négociations avec la FAE et le Front commun

Les négociations entre le gouvernement et la Fédération autonome de l’enseignement (FAE) se sont intensifiées la nuit dernière et samedi avant-midi. Sa présidente reconnaît que l’entente intervenue la veille avec le plus gros syndicat d’enseignants « pave la voie » au compromis qui se dessine pour son regroupement, en grève depuis bien plus longtemps.