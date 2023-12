(Québec) Le Front commun syndical lance un ultimatum au gouvernement : s’il n’y a pas entente d’ici la fin de l’année, ses 420 000 travailleurs seront en grève générale illimitée en janvier. Et ce n’est pas une menace en l’air, prévient-il.

« Il n’y a pas de bluff », « l’heure est grave », a soutenu la présidente de la FTQ, Magali Picard, lors d’une conférence de presse avec les autres leaders syndicaux du Front commun mercredi.

Elle estime que les syndiqués bénéficient toujours du « capital de sympathie » de la population. « On n’a pas cette inquiétude » de perdre son appui, a-t-elle ajouté, soulignant que la cote du gouvernement « semble diminuer considérablement ». « Il est en chute libre », a-t-elle insisté.

PHOTO JACQUES BOISSINOT, LA PRESSE CANADIENNE Magali Picard

La progression des négociations est à peine de 5 sur 10 aux tables sectorielles sur les conditions de travail et de 6,5 sur 10 à la table centrale sur les salaires, a déploré le vice-président de la CSN, François Enault.

À toutes les tables, « le constat est le même : beaucoup de tapage, peu de résultats présentement », a soutenu le président de la CSQ, Éric Gingras. La Fédération des syndicats de l’enseignement (FSE-CSQ) a rejeté la nouvelle offre du gouvernement mardi, considérant que c’est un « show de boucane » et « un recul dans les pourparlers ». « Afin d’obtenir une entente avant les Fêtes », elle a présenté une contre-proposition mercredi matin qui « s’appuie sur les priorités des enseignants, soit la composition de la classe et l’allègement de la tâche ».

Il est toujours possible de conclure une entente d’ici Noël ou la fin de l’année, selon le Front commun. Mais il y aura grève générale illimitée en cas d’impasse, prévient-il sans fixer dès maintenant une date pour le déclenchement d’un débrayage. Une grève générale illimitée du Front commun entraînerait la fermeture de toutes les écoles publiques du Québec en plus de ralentir les activités dans le réseau de la santé et des services sociaux.

Selon le président de l’APTS, Robert Comeau, « le gouvernement ne comprend pas l’urgence de régler la situation ». « On veut une négociation intensive », a dit Magali Picard. Pour François Enault, il faut un « blitz » afin de régler les contrats de travail. « Et un blitz, c’est qu’on devrait se rencontrer plus que 15 minutes par jour ! » a-t-il lancé.

« Les 11 jours de grève qu’on a faits, on a été très bon joueur, a-t-il ajouté. On n’a pas voulu prendre la population en otage. On a fait ça correctement. Mais on dirait que le gouvernement, c’est ce qu’il veut, il veut nous amener en grève générale illimitée. Si c’est ce qu’il veut, c’est qu’il va avoir. Mais nous, ce n’est pas ça qu’on veut. Ce qu’on veut, c’est régler correctement les conditions de travail pour nos membres. »

Pour obtenir une entente, le gouvernement doit donner des mandats clairs à ses négociateurs aux tables sectorielles et ne pas se limiter à mettre de l’avant ses priorités entre autres sur la fameuse flexibilité dans les conditions collectives, affirme le Front commun. Sur les salaires, il réclame une clause d’indexation pour couvrir la hausse du coût de la vie et un « enrichissement » qu’il ne chiffre pas pour l’instant.

« On ne va pas rentrer à genoux », a prévenu Magali Picard. « On n’acceptera pas des conditions d’emploi qui ne vont pas améliorer nos réseaux. »