La fréquentation des services de garde est réputée protéger les enfants contre la vulnérabilité. Bonne nouvelle, les petits s’y trouvent, très largement. Par contre, danger : plus de la moitié des enfants de la maternelle 5 ans sont peu ou pas actifs. Portrait des enfants de la maternelle, tel que brossé par l’Institut de la statistique du Québec.

Massivement en service de garde, et assez tôt

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, ARCHIVES LA PRESSE La très grande majorité des enfants de la maternelle 5 ans (93 %) ont fréquenté un service de garde à un moment ou à un autre avant d’entrer à l’école.

La très grande majorité des enfants de la maternelle 5 ans (93 %) ont fréquenté un service de garde à un moment ou à un autre avant d’entrer à l’école. La moitié de ceux qui ont été gardés ont commencé à fréquenter un service de garde avant leur premier anniversaire. Un peu plus du tiers d’entre eux (35 %) se trouvaient dans un centre de la petite enfance, tandis que 21 % étaient dans un milieu familial subventionné, 15 % dans une garderie subventionnée et 17 % dans une garderie non subventionnée. Mais 13 % ont principalement fréquenté un service de garde non reconnu (un milieu familial non subventionné) ou ont été surtout gardés chez eux ou chez une personne de l’entourage.

Les enfants vulnérables

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, ARCHIVES LA PRESSE Selon l’enquête de l’Institut de la statistique du Québec, 11 % des enfants vivent à l’entrée à la maternelle dans un logement qui présente au moins une forme de nuisance (moisissures, odeurs, problèmes d’insectes ou de rongeurs).

Selon cette enquête de l’Institut de la statistique du Québec, 11 % des enfants vivent à l’entrée à la maternelle dans un logement qui présente au moins une forme de nuisance (moisissures, odeurs, problèmes d’insectes ou de rongeurs). Aussi, 6 % ont vécu plusieurs difficultés ou des difficultés importantes à l’entrée à la maternelle : ce sont, en proportion, davantage de garçons, d’enfants dont les parents n’ont aucun diplôme ou ceux qui ont au moins un trouble du développement ou un problème de santé détecté.

La tache noire de l’enquête : l’inactivité des petits

PHOTO ALAIN ROBERGE, ARCHIVES LA PRESSE Près d’un enfant de la maternelle 5 ans sur six (16 %) passe en moyenne deux heures et plus par jour devant les écrans, selon l’enquête.

Donnée particulièrement troublante de l’enquête : plus de la moitié des enfants de la maternelle 5 ans sont peu ou pas actifs. Près d’un enfant de la maternelle 5 ans sur six (16 %) passe en moyenne deux heures et plus par jour devant les écrans. Qui sont, proportionnellement, les plus enclins à être rivés devant un écran plus de deux heures ? Les garçons, les enfants nés à l’extérieur du Canada et les enfants qui vivent dans un ménage à faible revenu. Notons que selon diverses études et les recommandations gouvernementales, le temps d’écran maximal recommandé pour les 2 à 5 ans est de moins d’une heure par jour. Selon l’enquête, 21,4 % des enfants de l’âge de la maternelle sont actifs.

La maternelle 4 ans, peu à peu

PHOTO SARAH MONGEAU-BIRKETT, ARCHIVES LA PRESSE Lors de la campagne électorale de 2018, la Coalition avenir Québec avait promis 5000 classes de maternelle 4 ans, mais il y a eu retard et explosion de coûts en cours de route.

Environ un élève sur sept a fréquenté la maternelle 4 ans, à temps plein ou à mi-temps, et 9 % des enfants de cet âge ont participé au programme Passe-Partout – un programme d’intégration à l’école fait de rencontres avec les parents et d’activités avec les enfants. Le déploiement des maternelles 4 ans a pris du retard et ses coûts ont explosé. Lors de la campagne électorale de 2018, la Coalition avenir Québec avait promis 5000 classes, mais il y a eu retard et explosion de coûts en cours de route.

Les bonnes nouvelles

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, ARCHIVES LA PRESSE La grande majorité des enfants (94 %) ont vécu leur passage à la maternelle 5 ans sans difficulté ou avec quelques difficultés plutôt mineures.

La grande majorité des enfants (94 %) ont vécu leur passage à la maternelle 5 ans sans difficulté ou avec quelques difficultés plutôt mineures. Bon nombre d’enfants jouissent par ailleurs d’une bonne stabilité. Ainsi, 53 % des enfants de 5 ans n’ont jamais déménagé. Près de la moitié (47 %) des petits de cet âge ont fréquenté un seul milieu de garde (35 % en ont fréquenté deux et 17 %, trois ou plus). À cet âge, la vaste majorité (83 %) des enfants de la maternelle vivent avec leurs deux parents. L’Enquête québécoise sur le parcours préscolaire des enfants de maternelle relève qu’il y a une proportion plus élevée d’enfants vulnérables dans au moins un domaine de développement parmi ceux dont les parents se sont séparés alors qu’ils avaient moins de 18 mois que parmi ceux qui sont ensemble ou qui se sont séparés plus tard.