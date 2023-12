Transit entre le REM et le métro Bonaventure Une demande formelle d’ouverture du raccourci

La Place Bonaventure a formellement demandé au REM d’ouvrir un chemin plus direct et plus rapide entre sa station gare Centrale et le métro Bonaventure, dans l’espoir de juguler le flot de voyageurs en transit qui se perdent dans le Montréal souterrain.