Les plus récentes données de Statistique Canada montrent que 27 % des personnes de 15 ans et plus, soit environ huit millions de Canadiens, ont déclaré avoir au moins un handicap en 2022.

PHOTO ANNA WATTS, ARCHIVES THE NEW YORK TIMES

Le nombre de Canadiens qui déclarent au moins un handicap a doublé en 10 ans, une réalité qui devrait pousser les gouvernements à contribuer à réduire les obstacles à l’accessibilité, estime la responsable d’un organisme de défense des droits de la personne.

Lyndsay Armstrong La Presse Canadienne

Les plus récentes données de Statistique Canada montrent que 27 % des personnes de 15 ans et plus, soit environ huit millions de Canadiens, ont déclaré avoir au moins un handicap en 2022, soit environ deux fois le pourcentage de personnes ayant déclaré un handicap il y a 10 ans.

Recueillies tous les cinq ans, les données de Statistique Canada sont importantes parce qu’elles influencent les politiques publiques gouvernementales aux niveaux fédéral, provincial et municipal, a rappelé Heather Walkus, présidente nationale du Conseil des Canadiens avec déficiences, lors d’une récente entrevue.

« Au moins huit millions de Canadiens ont un handicap et nous sommes toujours exclus, incapables de participer avec nos familles et de faire partie de l’expérience canadienne à cause de l’environnement, des attitudes et de la façon dont le système est mis en place pour garantir qu’il y a peu de succès, voire pas du tout », a déclaré Mme Walkus.

Parmi les millions de Canadiens handicapés, 72 % ont déclaré avoir fait face à une forme d’obstacle à l’accessibilité au cours de la dernière année. Ainsi, 60 % des huit millions de personnes ont déclaré avoir fait face à des obstacles pour naviguer dans les espaces publics intérieurs et extérieurs.

Mme Walkus, qui se décrit comme ayant une « très faible vision », estime qu’il reste beaucoup à faire pour garantir que chacun puisse circuler dans les espaces publics.

Par exemple, lorsqu’elle a récemment assisté à une conférence sur les personnes handicapées à Ottawa, elle n’a pas pu utiliser les ascenseurs de l’hôtel : les boutons n’avaient pas de lettres en relief ou en braille, et les usagers étaient alertés par des lumières clignotantes lorsqu’un ascenseur devenait disponible. À l’intérieur de la cabine, le système audio était « tellement étouffé » qu’elle ne pouvait pas entendre à quel étage elle se trouvait.

« Je ne pouvais même pas prendre l’ascenseur, en 2023, a-t-elle déploré. C’est ce que les gens doivent comprendre : nous avons des capacités, nous voulons vivre notre vie, mais nous sommes toujours isolés. »

« Avoir un handicap, ça coûte cher »

Statistique Canada a inclus pour la première fois en 2022 dans son enquête nationale des questions sur les obstacles à l’accessibilité, a déclaré Susan Wallace, analyste à l’agence et responsable de l’Enquête canadienne sur l’incapacité, dans une entrevue. L’enquête, a-t-elle ajouté, a permis d’interroger les Canadiens sur 27 types différents d’obstacles, impliquant les entrées des bâtiments, l’éclairage et les niveaux sonores, ou les trottoirs publics, entre autres.

Les problèmes d’accessibilité s’étendent à l’ensemble du pays : un rapport récent d’un projet dirigé par l’Université de Calgary a révélé que près de 60 % des espaces publics à Calgary, Vancouver et Ottawa sont soit inaccessibles, soit partiellement inaccessibles aux personnes handicapées. L’initiative « Cartographier nos villes pour tous » vise à aider le gouvernement fédéral à atteindre ses objectifs consistant à éliminer les obstacles pour les personnes handicapées d’ici 2040.

Mme Walkus estime que le Canada doit également remédier aux difficultés financières de ceux et celles qui attendent impatiemment de connaître les détails de la très attendue Loi sur la prestation canadienne pour les personnes handicapées, qui est entrée en vigueur en juin.

Cette prestation, dont les règlements sont à élaborer, vise à réduire la pauvreté et à soutenir les personnes handicapées en âge de travailler, grâce à un supplément de revenu. Les consultations en ligne sur la prestation ont débuté le 15 novembre et se terminent le 21 décembre.

« Ce qui est bien, c’est que ça arrive. Le problème, c’est que nous ne savons pas exactement quand et comment ça se déroulera », a déclaré Mme Walkus.

Les fauteuils roulants, les ordinateurs à programmes parlants et de nombreuses autres technologies d’assistance coûtent cher, a souligné Mme Walkus. Et il devient de plus en plus coûteux de trouver un logement accessible. « Les gens doivent comprendre qu’avoir un handicap, ça coûte cher. »

Le nombre de Canadiens handicapés en 2022 a augmenté de cinq points de pourcentage depuis la dernière enquête de 2017, lorsque 22 % des Canadiens, soit 6,2 millions de personnes, ont déclaré avoir au moins un handicap. Statistique Canada a déclaré que cette augmentation pouvait être attribuée au vieillissement de la population et à l’augmentation des handicaps liés à la santé mentale chez les jeunes et les personnes en âge de travailler.

Le type d’incapacité le plus courant est lié à la douleur, à 62 %, suivi des problèmes liés à la flexibilité et à la mobilité, ce qui est comparable aux résultats de 2017. Le deuxième handicap le plus courant est lié à la santé mentale, à 39 % – le la plus forte augmentation du type de handicap entre 2017 et 2022. Lors de la précédente enquête, 33 % des personnes handicapées avaient déclaré que ce handicap était lié à la santé mentale.