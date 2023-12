À vos mitaines ! Une première vraie bordée de neige touchait la majorité des régions du Québec dimanche, particulièrement dans le sud de la province. De 15 à 20 centimètres de neige étaient attendus.

Dans plusieurs régions, il s’agit de la première véritable bordée de neige de la saison. Les flocons devaient s’accumuler de dimanche à lundi matin. Automobilistes : à vos balais. L’accumulation rapide de neige pourrait rendre les déplacements difficiles à certains endroits et compliquer l’heure de pointe.

En fin de soirée dimanche, plus d’une dizaine de centimètres de neige s’étaient déjà accumulés à Montréal. Le bilan était légèrement plus élevé dans la couronne nord, soit 11 centimètres à Mirabel et 12 à Mont-Tremblant, a indiqué Alain Roberge, météorologue pour Environnement Canada.

PHOTO JOSIE DESMARAIS, LA PRESSE

Du côté de la capitale, les précipitations ont débuté plus tard en journée. En fin de soirée dimanche, de 1 à 3 centimètres avaient été calculés, mais le vent pouvait aussi empêcher les accumulations au sol.

Une bonne partie du sud du Québec et de l’Ontario est sous un avertissement de neige de l’agence fédérale.

Possible pluie verglaçante

Dans certains secteurs, dont Gatineau, les précipitations pouvaient tomber sous forme de pluie ou de pluie verglaçante avant de se transformer en neige. Dans la ville de l’Outaouais, cinq centimètres de neige avaient été relevés en soirée dimanche. Plus au nord, à Maniwaki, 11 centimètres étaient tombés.

La neige pouvait tomber à un rythme de 2 à 3 cm à l’heure à son plus fort au courant de la soirée et de la nuit, avait prévenu Environnement Canada plus tôt en journée.

Les prévisions faisaient état de moins de neige dans la région de Québec, soit de 5 à 10 cm, mais des vents du nord-est pourraient causer des ennuis avec des rafales de 30 km/h, voire 50 et 70 km/h près du fleuve Saint-Laurent.

Il pourrait aussi y avoir un peu de neige et de la poudrerie par endroits lundi, avec une accumulation supplémentaire de 2 à 4 cm.

Avec La Presse Canadienne