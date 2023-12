Plus de 110 000 foyers québécois étaient plongés dans le noir, dès le début de la journée lundi, après la première grande bordée de neige de la saison qui a laissé jusqu’à 30 centimètres au sol dans plusieurs régions du sud de la province.

« Les précipitations de la nuit dernière, qui se poursuivent actuellement, ont causé plusieurs pannes, principalement dans en Estrie, en Montérégie et dans le Grand Montréal. […] Nos équipes sont au travail, et nous mobilisons actuellement des ressources vers les régions les plus durement touchées », a indiqué Hydro-Québec en début de matinée.

Dans le sud du Québec, la neige qui est tombée était lourde, ce qui a mis à l’épreuve la végétation et les fils électriques. Vers 9 h 30, plus de 111 000 abonnés d’Hydro-Québec étaient privés d’électricité, dont plus de 50 000 en Montérégie, plus de 34 000 en Estrie et plus de 17 000 sur l’île de Montréal. Au total, environ 455 pannes étaient alors en cours au Québec.

À la Sûreté du Québec, on affirme qu’aucun accident majeur ne s’est produit. Plusieurs sorties de route ont toutefois eu lieu, particulièrement dans la grande région de Montréal, comme c’est souvent le cas lors des grandes bordées de neige. Les chaussées demeuraient glissantes dans plusieurs secteurs.

Sur le réseau routier, la plupart des grandes autoroutes du sud et du centre du Québec étaient enneigées ou partiellement dégagées lundi matin, selon Transports Québec. En général, la visibilité était bonne, mais elle était réduite à certains endroits, en particulier sur certaines routes secondaires.

Au sud d’abord

Selon Environnement Canada, c’est le sud du Québec qui a reçu le plus de neige. Entre 20 et 30 centimètres de neige sont en effet tombés dans plusieurs régions, notamment à Montréal. L’agence fédérale prévoit d’ailleurs que la neige continuera de tomber durant toute la journée de lundi, jusqu’à un dégagement partiel en soirée, avec une faible neige qui disparaîtra graduellement.

En Mauricie, Environnement Canada prévoyait la chute d’une quinzaine de centimètres de neige comparativement à une dizaine de centimètres dans la région de Québec et à une quinzaine en Beauce. Les autorités ont aussi prévenu que des rafales de vent soufflant entre 50 et 70 kilomètres à l’heure pourraient se produire le long de la vallée du Saint-Laurent.

« L’accumulation rapide de neige rendra les déplacements difficiles. Il pourrait y avoir des répercussions importantes sur la circulation à l’heure de pointe en zones urbaines. Une accumulation de neige abondante pourrait casser des branches d’arbres », a prévenu Environnement Canada dans un bulletin spécial.

« Pour une première grande bordée de neige de l’hiver, c’est assez tôt en décembre, mais ce n’est pas extraordinaire non plus », explique Simon Legault, météorologue pour Environnement Canada, en entrevue avec La Presse. Selon lui, le « contraste » est surtout important avec les derniers jours dans plusieurs régions « qui n’avaient pas encore de tapis blanc et de neige au sol ».

Noël blanc ou pas ?

À ce stade-ci, on ignore toutefois encore si cette neige demeurera au sol d’ici Noël, surtout que le week-end prochain, un système météorologique « devrait nous amener des températures plus douces et de la pluie », a prévenu M. Legault.

« Ce ne sera peut-être pas assez pour tout faire fondre. L’avenir nous le dira, mais on a encore du temps pour avoir d’autres bordées avant Noël. Je dirais qu’on est en très bonne position pour avoir un Noël blanc, même si les conditions peuvent toujours se dégrader d’ici là », soutient-il.

Chose certaine : un peu partout dans la région de Montréal, les impacts étaient palpables lundi. À l’aéroport Montréal-Trudeau, par exemple, des dizaines de vols étaient déjà retardés en début de journée en raison de la neige s’étant accumulée sur les pistes.

Entre Brossard et le centre-ville, le Réseau express métropolitain (REM) est aussi tombé en panne durant quelques dizaines de minutes, au grand dam des usagers.

Dans la soirée de dimanche et la nuit de lundi, la neige était tombée à un rythme de 2 à 3 centimètres à l’heure dans le sud-ouest du Québec. De mardi à jeudi, les conditions seront partiellement ensoleillées, mais les températures seront plus froides.

Avec La Presse Canadienne