De plus en plus de Tanguy

Les jeunes adultes sont de plus en plus nombreux à habiter avec leurs parents. Explication d’un phénomène plus complexe qu’il n’y paraît.

26 ans C’est l’âge moyen des adultes qui habitent chez leurs parents en Europe (25 ans pour les filles et 27 ans pour les garçons).

On regarde souvent ce phénomène sous un angle négatif, comme si c’était anormal. Dans ma recherche, je réalise que les gens ont des vies complexes. Par exemple, beaucoup de jeunes adultes qui travaillent épargnent de l’argent pour une mise de fonds pour l’achat d’une maison. Cela dit, tous n’ont pas non plus les moyens de le faire. Umay Kader, doctorante en sociologie à l’Université de la Colombie-Britannique, qui étudie les adultes de 25 à 34 ans qui habitent avec leurs parents

En hausse au Canada

Depuis plusieurs décennies, le nombre de jeunes adultes qui vivent chez leurs parents est en augmentation, selon les données de Statistique Canada.

De plus en plus âgés

Les données américaines montent également une hausse du nombre de jeunes adultes de 25 à 34 ans qui habitent avec leurs parents.

Contribution financière

L’organisation CPA Canada suggère aux parents qui n’ont pas de besoins financiers d’exiger tout de même une contribution financière pour les dépenses du foyer de la part de leur enfant adulte qui habite à la maison. Puis, lorsqu’il partira dans son propre logement, les parents pourraient lui remettre les sommes accumulées pour l’aider avec ses nouvelles dépenses.

Beaucoup de jeunes adultes qui habitent avec leurs parents aident pour le loyer, l’épicerie, les dépenses médicales, l’assurance auto… Certains parents refusent cette aide financière, et leur enfant doit les convaincre d’accepter ! La présence des jeunes adultes est souvent aussi un plus pour les parents. Ils aident à la prise de rendez-vous médicaux, au transport, etc. De plus, des parents disent qu’ils aiment avoir une personne plus jeune autour d’eux, car cela leur permet d’apprendre et de rester en contact avec les champs d’intérêt de la jeune génération. Umay Kader, doctorante en sociologie à l’Université de la Colombie-Britannique, qui étudie les adultes de 25 à 34 ans qui habitent avec leurs parents

Expulsion en Italie

Certaines cohabitations peuvent donner lieu à des situations extrêmes : une mère italienne âgée de 75 ans qui poursuivait en justice ses deux fils âgés de 40 et 42 ans pour tenter de les faire expulser de chez elle vient d’obtenir gain de cause. La dame, qui habite la ville de Pavia, dans le nord du pays, reprochait à ses fils de ne pas participer aux tâches ni de faire de contributions financières, malgré le fait qu’ils occupent tous deux un emploi. Fin octobre, une juge a donné raison à la mère, a donné aux deux hommes jusqu’au 18 décembre pour quitter la maison. Près de 70 % des Italiens âgés de 18 à 34 ans vivent chez leurs parents, selon les données de 2022. Une étude a révélé que, parmi les jeunes adultes vivant chez leurs parents, 36,5 % étaient étudiants, 38,2 % avaient un emploi et 23,7 % étaient en recherche d’emploi.