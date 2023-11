(Ottawa) Les zoos canadiens ne pourront pas accueillir de nouveaux éléphants ou singes en vertu d’une nouvelle loi fédérale présentée cette semaine, sauf dans des circonstances précises.

La Presse Canadienne

Le projet de loi S-15 vise à interdire toute nouvelle captivité de ces espèces, sauf lorsqu’un permis est accordé à des fins de conservation, de recherche ou dans l’intérêt primordial d’un animal.

Il interdira également totalement l’utilisation d’éléphants et de singes comme divertissement, bien que cela n’inclut pas actuellement les activités où les gens peuvent monter sur un éléphant.

Le sénateur de la Saskatchewan, Marty Klyne, parraine le projet de loi au Sénat et affirme qu’il peut et doit conduire à « la première élimination progressive de la captivité des éléphants au monde, légiférée au niveau national ».

M. Klyne affirme que les éléphants et les singes, y compris les gorilles, les chimpanzés, les bonobos et les orangs-outans, sont des créatures très intelligentes et conscientes d’elles-mêmes, et que pourtant, au Canada, ils peuvent être gardés en captivité même sans permis.