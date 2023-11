PHOTO JORDAN GALE, ARCHIVES THE NEW YORK TIMES

Une cour d’appel fédérale a décidé lundi d’affaiblir considérablement la loi sur le droit de vote (Voting Rights Act) en rendant un arrêt qui interdirait aux particuliers et aux groupes de défense des droits civiques d’intenter des actions en justice selon une disposition essentielle de cette loi historique.

Nick Corasaniti The New York Times

L’arrêt, rendu par la Cour d’appel des États-Unis pour le 8e circuit, prévoit que seul le gouvernement fédéral peut intenter une action en justice au titre de l’article 2 de la loi sur le droit de vote, une partie cruciale de la loi qui interdit les pratiques électorales ou de vote discriminatoires à l’égard des Américains sur la base de la race.

Il est presque certain que cet avis fera l’objet d’un recours devant la Cour suprême. La majorité conservatrice actuelle de la Cour a rendu ces dernières années plusieurs décisions clés qui ont affaibli la loi sur le droit de vote. Toutefois, les juges ont confirmé la loi dans d’autres cas, notamment dans un arrêt rendu en juin, selon lequel l’Alabama avait établi une carte du Congrès discriminatoire sur le plan racial.

Adoptée en 1965, la loi sur le droit de vote est l’une des réalisations les plus importantes du mouvement des droits civiques. Elle a permis d’annuler des décennies de lois discriminatoires de type Jim Crow et de se prémunir contre de flagrantes manipulations raciales. Mais la loi a fait l’objet d’attaques judiciaires presque depuis sa création, et les décisions des tribunaux au fil des ans ont vidé de leur substance des dispositions essentielles, notamment l’obligation pour les États ayant des antécédents de discrimination en matière de vote d’obtenir l’approbation du gouvernement fédéral avant de modifier leurs lois électorales.

Dans sa décision de lundi, la Cour d’appel du 8e circuit a estimé que le texte de la loi sur le droit de vote ne contenait pas explicitement de dispositions relatives à un « droit d’action privé », c’est-à-dire au droit des particuliers d’intenter des actions en justice en vertu de la loi.

Par conséquent, selon la Cour, le droit d’intenter une action en justice appartiendrait effectivement au seul gouvernement.

En effet, la majorité des contestations de lois discriminatoires et d’ententes raciales sont le fait de simples citoyens et d’associations de défense des droits civiques.

« Si la loi sur le droit de vote reste en vigueur, il s’agira d’un coup fatal pour cette loi », a déclaré Wendy Weiser, directrice du programme sur la démocratie au Brennan Center for Justice. « Des théories radicales qui auraient été auparavant rejetées par les tribunaux ont été prises de plus en plus au sérieux par un système judiciaire de plus en plus radical. »

Toutefois, Mme Weiser a déclaré qu’elle « serait surprise que cette décision soit maintenue », compte tenu des décennies de précédents judiciaires et des récents arrêts de la Cour suprême.

« Arme partisane »

L’article 2 de la loi sur le droit de vote a été au cœur de nombreuses décisions relatives aux droits civiques et au droit de vote. Le cas de l’arrêt rendu par la Cour suprême en juin contre la carte de l’Alabama a été porté par un certain nombre d’organisations de défense des droits civiques. En 2013, cet article a également été utilisé pour contester une loi stricte sur l’identification des électeurs adoptée au Texas.

Certains juristes conservateurs ont salué la décision de lundi, affirmant qu’elle empêcherait l’utilisation de la loi sur le droit de vote à des fins politiques.

« La décision d’aujourd’hui est une victoire pour l’Arkansas et pour l’État de droit », a déclaré Jason Snead, directeur exécutif du Honest Elections Project, un groupe conservateur. « La loi sur le droit de vote [VRA] reste intacte en tant qu’outil de prévention de la discrimination et de la privation des droits civiques. Mais le VRA n’est pas, et n’a jamais été conçu pour être une arme partisane contre les lois d’intégrité électorale et les pratiques de redécoupage démocratiquement adoptées. »

Le débat juridique actuel sur la question de savoir qui peut porter plainte au titre de l’article 2 a pris un tournant important en février 2022, lorsque le juge Lee Rudofsky, un juge de district de l’est de l’Arkansas nommé par le président de l’époque, Donald Trump, a estimé que « seul le procureur général des États-Unis peut intenter une action en justice » pour faire appliquer l’article 2.

La décision a fait l’objet d’un appel devant la Cour d’appel du 8e circuit – dont fait partie l’Arkansas –, qui a rendu lundi une décision à deux voix contre une, approuvant en grande partie la décision précédente et estimant que la loi ne prévoyait pas explicitement un « droit d’action privé ».

« Le Congrès a-t-il donné aux plaignants privés la possibilité d’intenter une action en justice en vertu de l’article 2 de la loi sur le droit de vote ? », a écrit le juge David Stras, nommé par M. Trump. « Le texte et la structure révèlent que la réponse est non. »

Les partisans de la loi et de son utilisation par les particuliers invoquent les déclarations faites par le Congrès en 1982, lorsque la loi sur le droit de vote a été modifiée. Dans un rapport accompagnant les modifications apportées à la loi, les commissions judiciaires de la Chambre des représentants et du Sénat ont déclaré : « Il est prévu que les citoyens disposent d’une cause d’action privée pour faire valoir leurs droits au titre de la section 2. »

Le 8e circuit a rejeté cet argument dans sa décision de lundi, déclarant que le rapport de la commission « ne pointe pas vers un seul mot ou une seule phrase de la loi sur le droit de vote à l’appui de la conclusion qu’un droit d’action privé a existé depuis le début ».

L’article 2 de la loi sur le droit de vote a déjà fait l’objet de contestations judiciaires. En 2021, la Cour suprême a estimé que l’article 2 ne pouvait être utilisé pour annuler les restrictions au droit de vote que lorsqu’elles imposaient des charges substantielles et disproportionnées aux électeurs issus de minorités.

La Cour a toutefois laissé la section 2 intacte, et elle est restée un outil essentiel pour les groupes de défense des droits civiques, notamment lorsqu’ils contestent les cartes des circonscriptions législatives et du Congrès.

« Parodie de démocratie »

La bataille pour le droit de vote est entrée dans une nouvelle phase depuis l’élection de 2020. Après que M. Trump a tenté de renverser le résultat en menant une campagne mettant en doute l’intégrité de l’infrastructure électorale du pays, les assemblées législatives des États dirigés par les républicains ont adopté des lois ajoutant de nouvelles restrictions au droit de vote.

Sophia Lin Lakin, directrice du projet « Droit de vote » de l’Union américaine pour les libertés civiles (American Civil Liberties Union), qui a plaidé l’appel au nom des opposants, a qualifié la décision de lundi de « parodie de démocratie ».

« Depuis des générations, des particuliers intentent des actions en vertu de l’article 2 de la loi sur le droit de vote pour protéger leur droit de vote », a-t-elle déclaré dans un communiqué. « En n’infirmant pas la décision radicale du tribunal de district, le 8e circuit a mis en péril la loi sur le droit de vote, rejetant des protections essentielles pour lesquelles les électeurs se sont battus et sont morts. »

Cet article a été publié à l’origine dans le New York Times.