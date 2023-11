Plusieurs milliers de personnes ont manifesté leur appui au peuple palestinien dimanche après-midi au centre-ville de Montréal, au moment où la ville observe une croissance des tensions liées au conflit entre Israël et le Hamas.

Le coup d’envoi de la manifestation, sous le thème « Tous ensemble pour Gaza », a été donné à 14 h au square Dorchester. Ils étaient nombreux à braver le froid pour demander un cessez-le-feu immédiat.

« Je supporte les Palestiniens et je veux la fin de l’occupation. Je suis venu manifester la semaine passée et je vais revenir tant qu’on n’a pas un cessez-le-feu », dit Ibrahim Alsahary. Il déplore que le gouvernement canadien soutienne Israël.

« Israël est très utile pour le Canada et c’est la même chose pour les États-Unis. Le Canada protège ses intérêts », estime-t-il.

La délégation a commencé à se déplacer sur le boulevard René-Lévesque vers 15 h 20. « Solidarité avec la Palestine », scandaient les manifestants.

De nombreux policiers et la cavalerie du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) encadraient la marche. « Ce n’est pas une situation de juifs contre musulmans. Plein de juifs sont avec nous et nous sommes avec les juifs qui ont été touchés. Ce qu’on veut c’est faire de la pression au gouvernement pour qu’il demande un cessez-le-feu. On veut la paix », dit Rania Krim.