Aucun Canadien n’a pu sortir mercredi de la bande de Gaza assiégée, a révélé Affaires mondiales Canada.

La Presse Canadienne

Le ministère a confirmé dans un communiqué mercredi en fin de journée que le poste frontalier de Rafah était fermé et qu’« aucun étranger n’a pu traverser la frontière ».

Affaires mondiales a indiqué que l’ambassade du Canada au Caire fournit une assistance consulaire, de la nourriture, l’hébergement et des produits de première nécessité aux 75 personnes qui ont été en mesure de traverser mardi.

Le passage frontalier de Rafah, la seule issue pour les ressortissants étrangers, a été fermé mercredi en raison de « circonstances de sécurité », a indiqué un porte-parole du Département d’État américain lors d’un point de presse en début d’après-midi.

Le secrétaire parlementaire de la ministre des Affaires étrangères du Canada, Rob Oliphant, a affirmé aux journalistes plus tôt mercredi qu’il s’attendait à ce que davantage de Canadiens puissent traverser la frontière.

« Nous faisons tout ce que nous pouvons pour les faire sortir le plus rapidement possible », a déclaré M. Oliphant, précisant que le gouvernement canadien travaille avec l’Égypte, Israël et le Qatar.

Il a toutefois mentionné que le Canada ne contrôle pas le processus pour savoir qui peut partir ni quand.

Affaires mondiales a réitéré que la situation demeure « fluide et imprévisible », et que les Canadiens devraient s’attendre à « des retards importants et des fermetures sans préavis au poste frontalier de Rafah ».

Davantage de personnes liées au Canada figurent sur la liste de celles souhaitant quitter la bande de Gaza, après que 75 Canadiens, résidents permanents et membres de leurs familles ont pu entrer en Égypte mardi.

Le document de mercredi contenait 40 noms sous la rubrique « Canada », dont beaucoup sont répertoriés comme ayant une double citoyenneté. Les autres pays répertoriés comprennent l’Allemagne, les Philippines, l’Ukraine, la Roumanie et les États-Unis.

Le gouvernement canadien a confirmé que 75 personnes liées au Canada ont quitté mardi le territoire palestinien via sa frontière avec l’Égypte.

Lundi, Affaires mondiales Canada a affirmé dans un communiqué que l’armée israélienne avait assuré au Canada que plus de 400 de ses citoyens pourraient traverser la frontière dans les prochains jours.

La percée de mardi est intervenue après que le Canada eut déclaré aux citoyens coincés à Gaza qu’ils pourraient être autorisés à sortir pendant la fin de semaine.

Ceux qui sortent de la bande de Gaza sont autorisés à rester en Égypte pendant trois jours, au maximum. Les personnes liées au Canada reçoivent de l’aide pour l’hébergement, la nourriture et les nécessités de base.

Le premier ministre Justin Trudeau a promis mardi que son gouvernement continuerait à travailler jusqu’à ce que tous les Canadiens et leurs familles soient hors de la bande de Gaza.

Pour sa part, le ministre de la Défense, Bill Blair, a déjà indiqué qu’il n’était pas prévu que l’armée soit obligée de ramener les Canadiens qui se sont échappés de Gaza à Ottawa, car il y a des vols commerciaux disponibles.

PHOTO ADRIAN WYLD, LA PRESSE CANADIENNE Le ministre canadien de la Défense, Bill Blair

Le ministre Blair a précisé que le Canada s’attendait à ce que ceux qui fuient Gaza paient eux-mêmes leur billet d’avion, mais il a ajouté que si les gens ne sont pas en mesure de l’acheter, Affaires mondiales Canada pourrait les aider.

Affaires mondiales aidera les personnes affectées à organiser leurs déplacements futurs à leurs propres frais. Une aide financière sous forme de transfert de fonds privé ou de prêts d’urgence pourrait aussi être offerte pour ceux qui en ont besoin, a indiqué mercredi le ministère.

La ministre des Affaires étrangères, Mélanie Joly, était à Tokyo cette semaine pour rencontrer ses homologues du G7 pour discuter de la situation.