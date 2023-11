Israël et le Hamas en guerre Aucun Canadien parmi les étrangers qui seraient autorisés à quitter Gaza

(Toronto) Aucun Canadien ne figurait sur une liste de plus de 400 ressortissants étrangers autorisés à quitter Gaza mercredi pour la première fois depuis le début de la guerre entre Israël et le Hamas, ce qui soulève des questions sur ce que fait le Canada pour aider ses citoyens coincés dans l’enclave palestinienne assiégée. Affaires mondiales Canada explique cela par le fait qu’il y a plus de Canadiens dans la bande de Gaza que de ressortissants de nombreux autres pays et indique que des évacuations pourraient avoir lieu d’ici « quelques jours ».