Des détenteurs de passeports étrangers et leurs familles attendent au poste-frontière de Rafah avec l’Égypte, dans le sud de la bande de Gaza, le 1 er novembre.

PHOTO SAMAR ABU ELOUF, THE NEW YORK TIMES

(Ottawa) Le gouvernement fédéral a indiqué aux Canadiens coincés dans la bande de Gaza assiégée qu’ils devront probablement attendre au moins jusqu’à mardi pour quitter ce territoire déchiré par la guerre et traverser la frontière de Rafah vers l’Égypte. Cependant, même cette date reste incertaine.

La Presse Canadienne

Dalia Salim a passé ces derniers jours à essayer désespérément de transmettre à son père des messages du gouvernement canadien sur le moment où il pourra s’échapper de la bande de Gaza assiégée.

À sa connaissance, son père Sami, 66 ans, dort sous une tente sur un terrain vague dans le sud du territoire, en attendant que son nom soit ajouté à la liste des ressortissants étrangers autorisés à traverser la frontière entre Rafah et l’Égypte et retourner ainsi au Canada.

La communication est difficile depuis que son père a perdu le service téléphonique, et ils en sont principalement réduits à se transmettre des messages par l’intermédiaire d’autres personnes qui campent autour de lui.

Elle a appris qu’il pourrait enfin partir lundi, mais a ensuite découvert que la frontière entre Gaza et l’Égypte était fermée. Elle a contacté un agent d’Affaires mondiales Canada pour savoir ce que cela signifierait.

« Il m’a répondu et m’a dit non, il ne devrait pas y aller lundi parce que la frontière est fermée et qu’il va y avoir des retards », a déclaré Salim, qui vit à London, en Ontario.

Affaires mondiales Canada lui a envoyé un courriel ainsi qu’à d’autres familles pour les informer que les évacuations des citoyens canadiens, des résidents permanents et des membres de leur famille devraient provisoirement commencer dès mardi.

Mais l’agence n’a aucune information sur la date de réouverture du poste frontalier de Rafah, a-t-elle indiqué dimanche dans un communiqué mis à jour, et n’a pas confirmé la date de départ retardée.

Une liste d’évacuation de l’Autorité générale pour les postes frontaliers à Gaza, telle que présentée sur une feuille de calcul Google largement partagée, n’a pas été mise à jour depuis vendredi soir.

Affaires mondiales Canada avait précédemment annoncé aux personnes concernées qu’elles pourraient pouvoir partir « dès dimanche », mais le petit nombre d’étrangers autorisés à utiliser le poste frontalier de Rafah s’est interrompu samedi en raison de l’escalade des frappes d’Israël, qui poursuit ses représailles à l’incursion meurtrière du Hamas dans ce pays le 7 octobre.

Il était question « que plus de 400 citoyens canadiens, résidents permanents et membres admissibles de leur famille puissent quitter Gaza par le poste frontalier de Rafah dans les prochains jours ».

Il n’y avait aucune raison claire derrière la fermeture du poste de Rafah. Un porte-parole de l’Autorité des passages palestiniens a indiqué que les responsables à Gaza n’ont pas autorisé les titulaires de passeports étrangers à partir parce qu’Israël empêchait l’évacuation de patients palestiniens vers l’Égypte.

La guerre est entrée dimanche dans ce que les responsables israéliens ont décrit comme une nouvelle phase lorsque l’armée du pays a annoncé avoir encerclé la ville de Gaza et divisé la bande côtière assiégée en deux.

« Aujourd’hui, il y a le nord de Gaza et le sud de Gaza », a déclaré le contre-amiral Daniel Hagari aux journalistes, qualifiant cela d’« étape importante » dans la guerre d’Israël contre le groupe militant du Hamas. Les médias israéliens ont rapporté que les troupes devraient entrer dans la ville de Gaza dans les 48 heures.

Trois Canadiens ont pu fuir

Trois citoyens canadiens ont réussi à traverser la frontière de Rafah, vers l’Égypte, grâce à une tierce partie, a confirmé Affaires mondiales Canada dans un communiqué, mais refuse d’apporter plus de précisions pour des raisons de confidentialité.

Dans sa plus récente mis à jour, Affaires mondiales Canada soutient être en contact avec 596 ressortissants canadiens et membres de leur famille à Gaza, 70 en Cisjordanie et 18 en Israël.

« Nous communiquons directement avec les Canadiens en leur demandant d’avoir leurs documents de voyage à portée de main et d’être prêts à voyager dans un délai très restreint. Le gouvernement égyptien autorisera les personnes qui entrent en Égypte depuis Gaza à rester dans le pays pour une durée maximale de 72 heures (3 jours). Nos agents consulaires seront présents du côté égyptien de la frontière pour faciliter le transport en autobus jusqu’au Caire et aider à la poursuite du voyage vers le Canada », précise le dernier communiqué de presse d’Affaires mondiales Canada.

Jusqu’à présent, les décès de « six citoyens canadiens et d’une personne ayant des liens étroits avec le Canada » ont été confirmés.

Il y a actuellement plus de 5740 Canadiens inscrits à la Liste des Canadiens à l’étranger en Israël, 451 Canadiens inscrits en Cisjordanie et dans la bande de Gaza et 18 014 au Liban.

Par ailleurs, le gouvernement canadien réitère un message qu’on ne peut plus clair pour les citoyens canadiens qui se trouvent dans le pays voisin d’Israël, au Liban : « Sortez quand vous pouvez ».

« Les Canadiens de la région touchée sont encouragés à s’inscrire pour recevoir des renseignements à jour », rappelle Affaires mondiales Canada.

« Affaires mondiales Canada a répondu à 10 852 demandes de renseignements depuis le début du conflit, le 7 octobre. La plupart des demandes portent sur les possibilités de départ et sur la situation en matière de sécurité », précise-t-on dans la dernière mise à jour.

Incertitudes sur l’évacuation

Avec un arriéré de ressortissants étrangers attendant de quitter Gaza, Mme Salim s’attend à ce que le calendrier réel du départ des Canadiens dépende de la date de réouverture de la frontière.

« Ils ne seront pas en mesure de nous donner une réponse, a-t-elle déclaré à propos du gouvernement canadien. En gros, ils disent simplement : “restez sur place, vous êtes enregistré et l’évacuation aura lieu dans les prochains jours”. »

Si l’impasse à la frontière est résolue, l’ambassadeur du Canada en Égypte espère voir jusqu’à 200 Canadiens passer le premier jour, a répondu dimanche l’ambassadeur Louis Dumas sur les ondes de CTV.

Il a toutefois prévenu que de nombreux autres pays n’ont pas réussi à faire passer toutes les personnes figurant sur la liste à la frontière le jour prévu.

« Nous espérons qu’ils réussiront tous, mais nous devons être responsables et travailler sur ce plan d’urgence au cas où ils ne pourraient pas venir lors d’un jour précis », a-t-il déclaré.

Le Canada dispose d’une équipe de fonctionnaires consulaires en poste en Égypte, prêts à se rendre rapidement à la frontière une fois qu’ils auront obtenu le feu vert des autorités égyptiennes, a confirmé le gouvernement samedi. L’Égypte n’autorise les ambassades étrangères à se trouver du côté égyptien du poste frontalier de Rafah qu’une fois que l’évacuation de leurs résidents de Gaza a été confirmée.

Avec des informations de l’Associated Press