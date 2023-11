Des manifestants ont défilé dans les rues de plus d’une vingtaine de villes canadiennes samedi pour exprimer leur soutien aux habitants de la bande de Gaza, appelant à un cessez-le-feu dans le conflit entre Israël et le Hamas.

Chuck Chiang La Presse Canadienne

En réponse à l’appel du Mouvement de la jeunesse palestinienne, des rassemblements ont été organisés partout au Canada, notamment à Toronto, Montréal, Halifax, Fredericton, Winnipeg, Calgary et Edmonton.

Les participants ont appelé à un cessez-le-feu et à la fin des restrictions sur l’aide humanitaire envoyée à Gaza. Ils ont également exigé que le Canada cesse de soutenir l’action militaire de l’armée israélienne contre le Hamas, que le gouvernement fédéral désigne comme organisation terroriste depuis 2002.

Le ministère de la Santé du Hamas à Gaza a rapporté que plus de 9440 Palestiniens sont morts depuis le début de la guerre du Hamas avec Israël, qui s’est amorcée il y a près d’un mois lorsque le groupe a mené une attaque-surprise, qui a tué plus de 1400 personnes en Israël. Plus de 200 autres personnes ont été ramenées à Gaza et prises en otage.

Israël a immédiatement déclaré la guerre en réponse à cette attaque et a lancé des attaques quotidiennes depuis, intensifiant ses bombardements au cours de la dernière semaine. Ces nouvelles attaques ont suscité une inquiétude mondiale quant au manque de nourriture, de carburant et de biens essentiels pour les quelque 2,3 millions d’habitants de la bande de Gaza.

Des milliers de personnes ont donc envahi les rues du centre-ville de Toronto samedi pour le rassemblement, tandis qu’à Fredericton, en Nouvelle-Écosse, quelques centaines de personnes portant les drapeaux palestiniens vert, rouge et noir ont scandé des slogans devant l’hôtel de ville.

Les manifestants rencontrés par La Presse Canadienne ont expliqué qu’ils souhaitaient être présents pour s’opposer à ce qu’ils ont appelé une « occupation vieille de 75 ans par les forces israéliennes », une caractérisation qu’Israël a toujours rejetée.

Sur les pancartes, on pouvait lire des slogans comme « Bombarder des enfants n’est pas une légitime défense », « Libérez Gaza » et « Cessez-le-feu maintenant ».

Le porte-parole du rassemblement qui s’est tenu à Fredericton, Amer Marwan El-Samman, a souligné que l’objectif principal de la manifestation était d’appeler à un cessez-le-feu et de mettre fin à ce qu’il a appelé le « meurtre aveugle » de civils.

M. El-Samman se dit optimiste quant à l’avenir, malgré la longue et complexe histoire du conflit entre Israéliens et Palestiniens, qui dure depuis au moins la création d’Israël, en 1948.

« Cela pourrait être l’année prochaine, cela pourrait être dans deux ans. On ne sait jamais comment les choses peuvent changer, a-t-il reconnu. La prochaine génération, la jeunesse, me donne un peu plus d’espoir, alors on verra. »

À Toronto, des milliers de personnes se sont rassemblées devant le consulat des États-Unis, qui se trouve au centre-ville.

Bandar Darwazeh, qui est Palestinien et qui vit au Canada, a avoué qu’il peut ressentir la douleur de ses proches qui vivent en Cisjordanie, où le niveau de violence a également augmenté en raison du conflit.

De l’avis de M. Darwazeh, les gouvernements canadien et américain devraient en faire plus.

« Nous sommes ici pour pousser le gouvernement du Canada à demander un cessez-le-feu et à ramener la paix », a-t-il affirmé.

Jane Story, une autre manifestante croisée au rassemblement de Toronto, s’est dite « particulièrement traumatisée et navrée par ce qui se passe à Gaza ».

« Ça fait 40 ans que je marche pour les Palestiniens, a-t-elle noté en brandissant un drapeau palestinien. C’est un conflit qui ne finit jamais qui ne cesse de s’aggraver. »

avec des informations de Hina Alam à Fredericton, Sammy Hudes à Toronto et de l’Associated Press