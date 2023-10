Cinq fois plus d’emballage que de friandises

Les parents feront peut-être le saut en faisant le tri des bonbons d’Halloween de leurs petits monstres : certaines des sortes les plus populaires ont un emballage six fois plus volumineux que les friandises elles-mêmes. Et rares sont les déchets qui seront recyclés ; la plupart finiront au site d’enfouissement.