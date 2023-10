PHOTO JOSIE DESMARAIS, LA PRESSE

« Le but est de promouvoir la marche comme méthode de prévention de maladies et d’éloigner les gens le plus possible du système de santé en misant sur la prévention », a dit à La Presse Jessica d’Anjou, responsable des communications au Grand défi Pierre Lavoie. Sur la photo, Pierre Lavoie, accompagné de son chien Kona.