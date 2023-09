Cette action syndicale survient dans le cadre des négociations entre le gouvernement du Québec et le front commun intersyndical du secteur public, qui durent depuis plusieurs mois. Le front commun a organisé une marche dans le centre-ville de Montréal, samedi le 23 septembre.

La mobilisation des enseignants de Montréal augmente d’un cran : les enfants seront bientôt accueillis à l’école par des enseignants en train de manifester et les portes ouvertes dans les écoles secondaires pourraient être perturbées.

Dans un courriel envoyé aux parents, le plus important centre de services de la province écrit que « des activités de mobilisation et de piquetage par le personnel enseignant sont prévues les 27 septembre, 11 et 25 octobre, ainsi que le 8 novembre ».

« À moins d’avis contraire », les écoles demeureront ouvertes et tous les services seront maintenus.

La présidente de l’Alliance des professeurs de Montréal précise qu’il ne s’agit pas de « lignes de piquetage » : ne leur en déplaise, les enfants pourront bel et bien aller à l’école.

« Ce n’est pas comme une ligne de piquetage pendant une grève : ce sont des activités de visibilité qu’on organise », explique Catherine Beauvais-St-Pierre.

La directrice générale du CSSDM écrit aux parents que « certains élèves pourraient être étonnés par cette présence ». « N’hésitez pas à en discuter avec votre enfant pour le préparer à cette éventualité », poursuit Isabelle Gélinas.

Cette action syndicale survient dans le cadre des négociations nationales des conventions collectives du secteur public.

Depuis la rentrée, les enseignants de l’Alliance des professeurs de Montréal suivent la consigne de « recentrer le travail sur l’enseignement et possiblement tasser des choses qui sont moins essentielles ».

Des activités parascolaires ont notamment été annulées et les portes ouvertes qui ont lieu ces jours-ci dans les écoles secondaires pourraient être perturbées.

« La plupart des profs ont signalé aux directions qu’ils n’allaient pas participer à ces activités-là », dit Mme Beauvais-St-Pierre. Des écoles ont décidé de tenir ces activités en ligne plutôt qu’en présence.

Les membres de ce syndicat détiennent également un mandat de grève générale illimitée.