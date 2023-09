Le show de chaises

Il est de retour. On s’en était ennuyés. Le philosophe de la game, le Descartes des cartes de hockey, le Confucius des points de presse : Martin St-Louis. Et ça n’a pas pris de temps, le coach du Canadien a repris là où il avait laissé. Premier jour du camp d’entraînement, premier enseignement : « Tu veux toujours aller chercher la meilleure chaise possible, mais tu dois rester réaliste aussi et tu dois savoir qui sont les joueurs assis dans les chaises devant toi. Tu dois prendre une chaise et jouer le rôle de cette chaise-là, mais toujours en essayant de monter de chaise. Tu dois comprendre le rôle que l’entraîneur cherche à te donner. Il ne faut pas craindre de voler une chaise, même si tu es un gars de la Ligue américaine. Il y a toujours des chaises qui se volent. »