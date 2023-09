La famille de Sara Lepage, happée par un autobus en avril 2022, a pris part mardi à une cérémonie de Souliers et Vélos fantômes Québec, à Montréal. À gauche, sa sœur, Audrey Lepage, et, à droite, sa mère, Isabelle Soucy.

Dix ans après l’installation du premier vélo fantôme, des « souliers blancs » feront leur apparition au Québec, en hommage aux piétons heurtés par des automobilistes. Et pour la famille de Sara Lepage, une adolescente happée par un autobus en avril 2022, il reste encore « beaucoup de travail » à faire pour changer les mentalités.

« On voit que les gens blâment un peu moins les victimes, mais c’est encore présent. Il reste beaucoup de travail. Sur les réseaux sociaux, il y a encore des gens qui disent que ma sœur, elle n’avait pas d’affaire à traverser, que c’est de sa faute, qu’elle est sortie de nulle part. Mais ce n’est pas elle qui avait un autobus entre les mains », lance Audrey Lepage, l’émotion dans la voix.

L’an dernier, en avril 2022, sa sœur Sara Lepage a été heurtée par le chauffeur d’un autobus du Réseau de transport de Longueuil (RTL) en traversant à un feu rouge. La conductrice ne l’a pas vue, mais roulait à 10 km/h au-dessus de la limite permise. Le Bureau du coroner a recommandé dans la foulée au RTL d’augmenter la sensibilisation des chauffeurs sur la question de la vitesse.

Pour la mère de la jeune Sara, Isabelle Soucy, il se passe quelque chose de très inquiétant sur les routes du Québec. « Je ne comprends pas ce qui se passe. […] Les gens sont tellement pressés, ils roulent extrêmement vite et veulent tous arrêter le trafic. »

[Les gens] n’attendent souvent même pas la traverse piétonne. Encore l’autre jour, j’ai vu une femme avec sa poussette se faire accoter par une voiture. C’est vraiment triste et inquiétant. Isabelle Soucy, mère de Sara Lepage

« C’est à pied qu’on est le moins protégé », ajoute Audrey Lepage, à ses côtés. « Ça va prendre du temps, changer les mentalités. C’est comme si, quand tu es au volant, tu as envie d’avoir toute la route pour toi, que les piétons se tassent. Mais quand tu es piéton, tu n’es pas du tout protégé », insiste-t-elle.

Isabelle Soucy est d’accord. « Les intersections des rues, en ce moment, ce n’est pas fait pour les piétons et les vélos. C’est fait pour l’automobile », dit-elle, en espérant voir des changements dans les prochaines années.

Un mandat élargi

Les deux femmes étaient présentes, mardi, à un rassemblement de l’organisme Vélo Fantôme, qui a annoncé élargir son mandat et sa portée. L’organisme installera dorénavant des mémoriaux pour les cyclistes ainsi que les piétons et, surtout, il le fera à la grandeur de la province.

PHOTO PATRICK SANFAÇON, LA PRESSE En tout, 645 chaussures blanches ont été déposées mardi devant les bureaux montréalais de la ministre des Transports Geneviève Guilbault, à la mémoire des 645 piétons qui ont perdu la vie dans la dernière décennie.

Avec un nom renouvelé, Souliers et Vélos fantômes Québec souhaite ainsi mieux mettre en lumière la gravité et la multiplication des drames humains en matière de sécurité routière. Les chaussures blanches seront installées aux intersections où des piétons meurent après une collision, comme c’est déjà le cas depuis plusieurs années avec les vélos fantômes.

« On couvrira aussi désormais tout le Québec. Nous souhaitons que toutes les personnes affectées puissent recevoir un accompagnement », a expliqué la porte-parole de l’organisme, Séverine Lepage, lors d’une mêlée de presse devant les bureaux de la ministre des Transports Geneviève Guilbault.

PHOTO PATRICK SANFAÇON, LA PRESSE Personne prenant part à l’activité-hommage organisée par Souliers et Vélos fantômes Québec, mardi

Une activité-hommage s’est par le fait même tenue à l’angle de la côte du Beaver Hall et du boulevard René-Lévesque.

En tout, 645 chaussures blanches ont été déposées à l’intersection, sous une surveillance policière, à la mémoire des 645 piétons qui ont perdu la vie dans la dernière décennie. Durant la même période, 115 cyclistes ont été fauchés par des automobilistes.

En comptant les personnes blessées, « on arrive à 26 000 victimes en 10 ans », a précisé une autre porte-parole, Shanti Larochelle. « Cette violence routière, nous ne l’acceptons pas. Derrière chaque décès, il y a des proches qui sont dévastés. On leur montre aujourd’hui une fois de plus notre solidarité », a-t-elle martelé.

Appel aux dons

Qui dit nouveau mandat dit nouvelles dépenses. Pour soutenir sa mission, Souliers et Vélos fantômes Québec a lancé mardi une campagne de sociofinancement en ligne sur la plateforme Zeffy, avec l’objectif d’amasser jusqu’à 20 000 $.

L’organisme affirme que ses dépenses augmenteront substantiellement en raison de sa transformation, qui impliquera notamment d’installer des mémoriaux à l’extérieur du Grand Montréal et, possiblement, d’embaucher plus de personnel. Jusqu’ici, tout avait été géré de façon entièrement bénévole.

Le tout survient près de trois mois après un bilan dévastateur de la Société de l’assurance automobile (SAAQ) qui révélait que 392 personnes sont mortes sur les routes du Québec en 2022. Surreprésentés dans les statistiques de collision, les piétons représentaient en 2022 une mort sur cinq sur les routes. L’an dernier seulement, 79 piétons ont perdu la vie sur les routes du Québec.

PHOTO FRANÇOIS ROY, ARCHIVES LA PRESSE Sandrine Cabana-Degani, directrice générale de Piétons Québec

Pour la directrice générale de Piétons Québec, Sandrine Cabana-Degani, le nouveau mandat de Souliers et Vélos fantômes arrive à point. « Pour nous, c’est vraiment une bonne nouvelle que ce service-là puisse être offert aux familles, puisque malheureusement, on sait qu’il y aura encore des décès de piétons dans les prochaines années », dit-elle.

« Ça nous arrivait que des familles nous contactent pour faire une commémoration, mais souvent, on n’avait pas les capacités de répondre à toutes les demandes. Là, on va avoir une belle façon de montrer qu’il y a des tragédies humaines derrière les chiffres », ajoute Mme Degani.