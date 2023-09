(London) Une centaine de Canadiens qui se trouvaient au Maroc ont demandé une forme d’assistance consulaire, mais aucun blessé ou mort n’est à déplorer, a indiqué mercredi la ministre des Affaires étrangères Mélanie Joly. Pour ce qui est de la Libye, une famille qui était dans la région la plus touchée a manifesté qu’elle était saine et sauve.

La ministre a fait le point sur les deux catastrophes naturelles qui sont survenues presque coup sur coup en Afrique, faisant des milliers de victimes en total.

Au Maroc, d’abord, « selon les informations que nous avons, aucun Canadien n’a été blessé ou n’a perdu la vie », a-t-elle affirmé en mêlée de presse à London.

« Nous avons reçu une environ centaine de demandes auprès de l’ambassade, et l’ambassade a été en contact avec toutes les personnes pour donner de l’information », a-t-elle ajouté.

Le gouvernement canadien a par ailleurs annoncé mercredi la création d’un fonds de contrepartie avec la Croix-Rouge canadienne.

Chaque don versé à l’organisation par les citoyens du 8 au 28 septembre sera égalé par Ottawa, jusqu’à un maximum de 3 millions de dollars. À ce montant s’ajoutera une somme supplémentaire de 2 millions, pour un total de 5 millions de dollars.

La Libye

Ottawa suit également de près la situation en Libye, où la crue des eaux a provoqué l’effondrement de deux barrages et fait au moins 5300 morts à Derna, dans l’est du pays.

PHOTO ESAM OMRAN AL-FETORI, REUTERS Ottawa suit également de près la situation en Libye, où la crue des eaux a provoqué l’effondrement de deux barrages et fait au moins 5300 morts à Derna, dans l’est du pays.

Là non plus, il n’y a pas de ressortissants canadiens qui ont péri, selon Mme Joly : « Il y a une famille canadienne qui était dans la région et qui est saine et sauve ».

La ministre a exhorté les Canadiens qui s’y trouveraient à s’inscrire auprès de l’ambassade – celle qui est en Tunisie, car le Canada n’a pas de mission diplomatique en Libye.

« Ce sera la meilleure façon pour nous de savoir que vous êtes sains et saufs, mais aussi, être en mesure de vous donner de l’information afin qu’on puisse bien vous soutenir », a-t-elle expliqué.