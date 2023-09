Deux passagers d’un vol Montréal-Las Vegas auraient été expulsés de leur avion par des employés d’Air Canada après avoir refusé de s’asseoir sur des sièges souillés de vomi.

La compagnie aérienne s’est excusée en affirmant qu’elle « examinait cette grave affaire » et que « les procédures opérationnelles n’ont pas été suivies correctement dans ce cas », selon ce qu’a rapporté la chaîne britannique BBC mercredi matin.

« Nous ne savions pas au début quel était le problème », a raconté la cliente au cœur de cet incident, Susan Benson, dans un message publié sur Facebook à propos du vol à la fin du mois dernier.

« Apparemment, sur le vol précédent, quelqu’un avait vomi. L’hôtesse de l’air s’est excusée, mais a expliqué que le vol était plein », décrit-elle.

Le personnel aurait alors « placé du café moulu dans la pochette du siège et a vaporisé du parfum », mais le siège et la ceinture de sécurité étaient « mouillés et il y avait encore des résidus de vomi visibles », poursuit Susan Benson, dans son message.

Le pilote serait alors sorti du cockpit après plusieurs minutes de va-et-vient de l’agente de bord pour informer les passagers qu’ils pouvaient quitter l’avion et se trouver un autre vol à leurs frais ou bien être escortés par la sécurité et inscrit sur une liste d’interdiction de vol.

Susan Benson ajoute dans son message que cette histoire lui donnait « honte d’être Canadienne et honte d’Air Canada ».

Air Canada a déclaré à la BBC que les passagers « n’ont manifestement pas reçu les soins auxquels ils avaient droit ». Le transporteur n’a pas immédiatement répondu aux questions de La Presse mercredi.