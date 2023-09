Une vague de chaleur touche actuellement le sud du Québec et devrait se poursuivre jusqu’à mercredi soir, selon les prévisions d’Environnement Canada. La température affectera également la qualité de l’air dans plusieurs régions.

« Une masse d’air chaud et humide affecte présentement une bonne partie de la province », signale Environnement Canada. Les journées de mardi et mercredi seront particulièrement chaudes avec des températures pouvant dépasser 30 degrés Celsius et des valeurs d’humidex allant de 37 à 42. Dans certains secteurs, cette chaleur accablante pourrait persister jeudi et vendredi.

Des écoles de l’Outaouais sont même fermées mardi en raison des conditions météorologiques. Le Centre de services scolaire au Coeur-des-Vallées suspend les activités dans ses écoles primaires et secondaires ainsi que les services de garde.

Les centres de formation professionnelle et pour adultes demeurent toutefois ouverts.

Des concentrations élevées de particules fines sont prévues et entraîneront une mauvaise qualité de l’air, avise Environnement Canada. Le smog devrait persister jusqu’à la fin de la journée. On recommande aux enfants asthmatiques et aux personnes atteintes de maladies respiratoires ou cardiaques de limiter les activités physiques à l’extérieur.