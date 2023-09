Longueuil lance un avis d’ébullition en raison de bactérie E. coli dans le réseau d’aqueduc

Un avis d’ébullition est en vigueur depuis vendredi pour le territoire de Longueuil, soit les arrondissements de Saint-Hubert et du Vieux-Longueuil et les villes de Boucherville et de Saint-Bruno-de-Montarville. La bactérie E. coli a été détectée dans le réseau d’aqueduc.