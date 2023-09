Cette chaleur est due à un système de beau temps qui s’installe dans le sud du Québec et de l’Ontario.

Le temps se montrera sous ses plus beaux atours cette semaine, alors que le mercure va grimper jusqu’à atteindre les 30 °C à travers la province. Le facteur humidex, lui, pourrait même frôler les 40 par endroit.

Le soleil et la chaleur sont au rendez-vous en ce début de fin de semaine du Travail. Des températures estivales feront leur apparition dès dimanche et se poursuivront jusqu’à jeudi prochain, prévoit Environnement Canada.

L’agence fédérale a émis un bulletin météorologique spécial pour une partie du sud du Québec, allant de l’Outaouais et l’Abitibi-Témiscamingue à l’Estrie et le Saguenay–Lac-Saint-Jean.

Dès dimanche, les températures devraient augmenter de 5 °C au-dessus des normales saisonnières. De lundi à mercredi, les journées seront particulièrement chaudes et humides dans l’ouest, le sud et le centre du Québec. Le mercure pourra dépasser 30 °C avec une valeur humidex allant de 35 à 40, prévient Environnement Canada.

« Des chaleurs comme ça au début du mois de septembre, ce n’est pas fréquent, mais ce n’est pas hors de l’ordinaire », souligne Marie-Lou Payette, météorologue pour Environnement Canada.

Par contre, étant donné que les dernières semaines n’ont pas été particulièrement étouffantes, elle note que les Québécois peuvent ne plus être habitués à la chaleur. Les personnes à risque, comme les bébés, les jeunes enfants, les personnes âgées et les femmes enceintes, devraient limiter leurs activités extérieures et boire beaucoup d’eau.

Cette chaleur est due à un système de beau temps qui s’installe dans le sud du Québec et de l’Ontario. Ce système va « pomper » l’air chaud et l’humidité des États-Unis, faisant grimper les températures au fil des jours.

De la pluie est attendue jeudi et les températures devraient redescendre à partir de vendredi, indique Mme Payette.